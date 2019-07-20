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Панама решила отказаться от пластиковых пакетов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: iStock
Панама первой из всех стран Центральной Америки решила отказаться от пластиковых пакетов в супермаркетах, аптеках и розничных магазинах. Новый закон, согласно которому продавцы и покупатели теперь могут использовать только многоразовые сумки, вступает в силу с 20 июля.
Планируется, что с начала 2020 года запрет на пластиковые пакеты распространится на все склады и оптовые магазины Панамы. Бизнесменов-нарушителей ждут штрафы. Все эти деньги будут поступать в специальный фонд, а оттуда — на программы по переработке и утилизации мусора, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание La Prensa.
Сейчас многие страны Латинской Америки работают над тем, чтобы отказаться от пластика. Так, столица Аргентины — Буэнос-Айрес — отказалась от пластиковых соломинок. В Чили уже полтора года действует запрет на использование пластиковых пакетов в прибрежных коммунах. Перу планирует в ближайшие годы полностью отказаться от пакетов, контейнеров, трубочек.
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Экология , РИА Новости , Панама
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