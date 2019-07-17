The Huffington Post (США): забудьте про колонизацию Марса. Когда Земля нагреется, мы все можем переехать в Россию

Большая часть российской Сибири покрыта вечной мерзлотой, которая делает практически невозможными строительство и сельское хозяйство. Однако, по мнению американских и российских ученых, неизбежное повышение температуры и количества осадков к 2080 году сделает условия в азиатской части России более комфортными. И туда начнут стекаться климатические мигранты.

Мы все знаем, что Россия огромная. Эта страна почти в два раза больше Канады , а еще ее площадь примерно равна площади поверхности Плутона. Населена же она весьма скромно: на долю одного жителя России приходится в четыре раза больше территории, чем на долю американца.

Но огромный регион Сибирь выделяется даже по российским меркам. Сибирь занимает 77% территории России, а живет там всего 27% населения страны — 39 миллионов человек. Главная причина этого — климат. Большая часть Сибири покрыта вечной мерзлотой, которая делает практически невозможными строительство и сельское хозяйство. Осадков там тоже немного, что не облегчает жизнь поселенцам.

Ситуация может несколько улучшиться по неожиданной причине — из-за климатических изменений. По мнению ученых из Исследовательского центра НАСА имени Лэнгли и Красноярского научно-исследовательского центра, неизбежное повышение температуры и количества осадков к 2080 году сделает условия для человеческих поселений в азиатской части России более комфортными. Согласно прогнозам, суровый климат станет более мягким и благоприятным. Благодаря этому Сибирь, вероятно, станет в девять раз более удобным местом для жизни человека, и туда начнут стекаться климатические мигранты.

В ходе своего исследования, ученые рассмотрели два разных сценария потепления. К 2080-м годам при менее драматическом сценарии средние январские температуры в Сибири увеличатся либо на 3,4 градуса по Цельсию, либо на 9,1 градуса — при более резких изменениях. Июльские температуры повысятся в гораздо меньшей степени: на 1,9 градуса или на 5,7 градуса. Среднее количество осадков в год увеличится на 60 мм при первом сценарии и на 140 мм — при втором.

В любом случае сибирский климат к 2080 году станет гораздо теплее и мягче. Зона вечной мерзлоты значительно сдвинется к северо-востоку. Условия для жизни в азиатской части России по сравнению с сегодняшним днем улучшатся от трех до девяти раз.

В более теплом климате вечная мерзлота будет таять, благодаря чему увеличится сельскохозяйственный потенциал северной Сибири. Хотя, конечно, все не настолько радужно. Недостаток плодородной почвы может ограничивать сельское хозяйство в регионе вне зависимости от потепления климата. Кроме того, в процессе таяния вечной мерзлоты могут возникнуть проблемы, такие как разрушение важной инфраструктуры и домов. Инфраструктура в российской Арктике уже страдает из-за деградации вечной мерзлоты.

Согласно другому недавнему исследованию, из-за климатических изменений частота и интенсивность ливневых дождей в России возрастает на 1-2% за десятилетие. Зимы в Западной Сибири стали холоднее, потому что антициклоны блокируют потоки теплого влажного воздуха с южных границ региона. Сибирская фауна уже испытала на себе суровые последствия климатических изменений. Например, ученые обнаружили, что арктические кулики страдают от роста количества гнездящихся в районе их обитания хищников, что в целом отражает связанные с климатом изменения в отношениях между хищниками и добычей.

Увеличение миграции в связи с происходящими климатическими изменениями, вероятно, будет компенсироваться снижением рождаемости. Население России к 2050 году снизится с 143,9 миллионов до 132,7 миллионов человек, согласно данным ООН . Климатическая миграция может стать для России единственным способом восполнить эти потери.

The Huffington Post (США)