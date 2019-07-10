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На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Разлив нефти произошел на самом крупном трубопроводе Перу (Северо-перуанский нефтепровод, Norperuano), сообщила компания Petroperu.
Причиной разлива стали "преступные действия", которые привели к его повреждению в районе реки Ниева в провинции Багуа в Амазонии, уточняет компания. Пока неизвестно, о каком объеме разлившейся нефти идет речь.
Специалисты Petroperu проводят работы по починке трубопровода и очищению территории от нефти.
При этом прокачка нефти по Северо-перуанскому трубопроводу была остановлена еще 5 июля из-за захвата одной из станций проекта коренным населением, говорится в сообщении. Компания обратилась в связи с этим в полицию и прокуратуру страны.
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Экология , Генпрокуратура РФ , Перу
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