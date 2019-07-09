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Зимний учет амурских тигров на Дальнем Востоке отложат до 2021 года 

ТАСС 10 часов назад
Фото: ТАСС
Полный учет популяции амурских тигров на Дальнем Востоке, который ранее планировалось провести зимой 2020-2021 года, отложен минимум на год, сообщил ТАСС во вторник директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Учет амурского тигра последний раз проводился в 2015 году, тогда в дикой природе было зафиксировано 480-540 особей. Учет производится в зимнее время, когда на снегу хорошо видны следы хищников. Этот метод называется "тропление" от слова "тропа".
"Первое, что заставило нас пересмотреть сроки, это официальная позиция Минприроды, закрепленная в соответствующем приказе, который говорит, что проводить учеты надо раз в десять лет. При этом мы хотели сделать это быстрее, потому что уже в 2022 году планируется саммит по сохранению тигра, который проходит раз в 12 лет в год тигра по восточному календарю. И на нем хотелось представить коллегам уже свежие данные по учету зверя", — рассказал Арамилев.
Кроме того, говорит эксперт, участвующие в учете организации и структуры признали, что в этом году они оказались не готовы к мероприятию. Он также не исключил, что учет может быть отложен еще раз.
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции обитает в Приморье и в Хабаровском крае.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Экология , Сергей Арамилев , Минприроды , ИТАР-ТАСС
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