В Гринписе назвали сброс сточных вод причиной отравления Байкала

Решить проблему можно, построив очистные сооружения в населённых пунктах и турбазах, расположенных у озера, и запретив продажу моющих средств с фосфатами.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель специальных программ Гринпис в России Иван Блоков.

«В реальности сброс сточных вод без очистки, а 90% сточных вод сбрасывается в Байкал без очистки — это очень опасно. Но всё это абсолютно решаемо. Нужно построить очистные сооружения. Это вопрос политической воли и жёсткой регуляции отнюдь небольших денег, по крайней мере, в масштабах страны. Для того чтобы исключить или уменьшить токсикацию, надо прекратить продавать моющие средства, содержащие фосфаты, фосфор. Ну это же легко делается. Это не проблема, финансам это не наносит большого ущерба. Это вполне нормально».

Блоков выступил против запрета въезда туристам на Байкал в течение нескольких лет.

«Я бы в данном случае не считал необходимым вводить немедленное ограничение для туристов. Просто для людей, которые имеют правоохранительное прошлое, гораздо проще сказать, давайте возьмём и что-то запретим, чем давайте возьмём и сделаем так, чтобы это нормально работало. Можно очень чётко сделать систему так, что туристы не будут наносить вреда или будут наносить минимальный вред. Экологический туризм — это развитая вещь. Во многих странах мира — это сделано и не вызывает ни малейших проблем. Почему у нас это не может произойти, почему нам надо запрещать, я никак не могу понять».

Ранее глава Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил РИА Новости, что в Байкале содержится много токсинов. По его словам, концентрации бактерий выросли до предельных значений, такую воду пить нельзя. Учёный связал это с распространением водоросли спирогира, из-за которой исчезают байкальские губки. Также из-за лесных пожаров в озеро попадает аммоний.

В ответ на это зампред комитета по природным ресурсам Роберт Будуев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предложил на несколько лет запретить туристам посещение Байкала.