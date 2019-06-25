Косатки из «китовой тюрьмы» преодолевают последний отрезок к месту выпуска

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы", которые в понедельник прибыли по Амуру в поселок Иннокентьевка Хабаровского края , отправлены на автомобилях к месту выпуска на мыс Перовского, сообщил РИА Новости во вторник представитель РПК "Восточное", на базе которого в поселке перегружали животных.

В минувший четверг первую партию из двух косаток и шести белух на машинах доставили из Приморья в Хабаровск . Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое в понедельник вечером доставило их в поселок Иннокентьевка Хабаровского края. Здесь в ваннах поменяли воду и перегрузили их на автомобили. Дорогу животные переносили хорошо.

"После операции перегрузки на автомобили, которая длилась около четырех часов, машины с косатками и белухами отправились на мыс Перовского", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что от Иннокентьевки до мыса Перовского около 70 километров. Там животные в течение нескольких дней пройдут адаптацию, затем их выпустят на волю.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.