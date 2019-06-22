Российские мамы объявили войну воздушным шарам с гелием

«Шары опасны для экосистемы. Нужно больше думать об экологии, чем о развлечениях», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» слова инициаторов запрета. Представители общественности уже поддержали идею. В Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области напомнили, что сдувшиеся воздушные шары падают на землю, где их съедают животные. «Запуск шаров в небо, по сути, то же самое, что выбросить мусор в лесу или на обочине дороги», — заявили в Комиссии.

В Комитете Мособлдумы по экологии и природопользованию также согласились с запретом. Там уточнили, что решение об отказе от запуска шаров, например, на школьных линейках должны принимать родители учеников. А о законодательном запрете, считают в ведомстве, говорить пока рано, поскольку для этого необходим запрос со стороны широкой общественности.