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Российские мамы объявили войну воздушным шарам с гелием 

Ura.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Участницы сообщества мам города Одинцово (Московская область) выступили против массовых запусков в небо воздушных шаров с гелием. Активистки составили соответствующую петицию, которую намерены отправить главе муниципалитета Андрею Иванову.
«Шары опасны для экосистемы. Нужно больше думать об экологии, чем о развлечениях», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» слова инициаторов запрета. Представители общественности уже поддержали идею. В Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области напомнили, что сдувшиеся воздушные шары падают на землю, где их съедают животные. «Запуск шаров в небо, по сути, то же самое, что выбросить мусор в лесу или на обочине дороги», — заявили в Комиссии.
В Комитете Мособлдумы по экологии и природопользованию также согласились с запретом. Там уточнили, что решение об отказе от запуска шаров, например, на школьных линейках должны принимать родители учеников. А о законодательном запрете, считают в ведомстве, говорить пока рано, поскольку для этого необходим запрос со стороны широкой общественности.
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Экология , Общество , Андрей Иванов , Общественная палата России , Московская область , Одинцово
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