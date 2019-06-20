Почему зеленеет Черное море

Как украинская политика провоцирует экологическую катастрофу в Причерноморском регионе

С начала июня Черное море внезапно приобрело зеленый цвет, что было отмечено в разных частях его акватории — от Одессы до болгарского Бургаса. Аномальное цветение морской воды фиксируется специалистами еще с начала июня, что связано с размножением микроскопических организмов — цианобактерий Nodularia spumigena. По мнению экспертов, это имеет две основных причины. Прежде всего, речь идет о загрязнении биогенными элементами — азотные удобрения с полей «аграрной сверхдержавы» и моющие вещества, которые попадают в стоки городов Украины , в итоге оказываются в море, провоцируя его цветение в условиях жаркой погоды. Причем, если раньше государство пыталось каким-то образом контролировать сброс вредных стоков, в условиях постмайдановского хаоса эта проблема больше не интересует украинских чиновников.

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За последние годы внутренние воды украинских рек постоянно страдают от нелегальных сбросов вредных веществ. Достаточно вспомнить скандальное загрязнение реки Остер — притока Десны, которая питает водой украинскую столицу. Вода в реке приобрела черный цвет и отвратительный запах, который сравнили с ароматами канализационных стоков. Затем в Остре начался массовый мор рыбы, а вслед за ней по течению поплыли трупы мертвых бобров и домашних животных — коз и свиней, которые, по всей видимости, попробовали отравленную стоками воду. Экологи зафиксировали загрязнение стокилометрового участка реки, а живущие на ее берегах люди начали жаловаться на головную боль и тошноту.

Специалисты Минэкологии провели анализ загрязненной воды. В ней обнаружилось превышение предельно допустимой концентрации опасных химических веществ, а купание и вылов рыбы в Остре были официально запрещены. Прокуратура начала уголовное производство по факту загрязнения реки неизвестными веществами, а местные экологи говорят о том, что причиной происшествия могли стать сбросы удобрений на одном из сельскохозяйственных предприятий, которым владеют известные киевские бизнесмены.

Нечто подобное произошло в окрестностях Киева. Несколько лет назад вода в реке Стугне, протекающей в районе города Василькова, стала ярко-красной, в ней начала дохнуть рыба. Эта «казнь египетская» нешуточно напугала суеверных людей и даже стала темой церковных проповедей. Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье за нарушение правил охраны вод — однако, по словам васильковцев, в городе прекрасно известно, что Стугну отравило местное предприятие, которое официально считается обанкротившимся и закрытым. Его антиэкологическую деятельность покрывают коррумпированные чиновники — хотя красное пятно ушло в Днепр, откуда берет воду множество городов, расположенных по течению главной украинской реки. Тем более что в Днепр также попала грязная вода из реки Сулы, куда прорвались стоки из давно не ремонтировавшейся канализации.

Загрязнение рек происходит в Украине практически повсеместно. Так, жители города Барановка жалуются на рыбий мор в реке Случь. Они винят в этом Понинковскую картонно-бумажную фабрику — по словам экологов, ее владельцы вообще перестали утруждать себя очисткой сточной воды. А возле Артемовска на Донбассе, в результате взрыва мины, в местную реку Кодымку попали отходы свинофермы — что привело к отравлению домашнего скота и поставило под угрозу водоснабжение на значительной территории Донбасса. Но загрязнение воды фиксируется и в другой части страны — например, в Закарпатье, где река Тиса тоже была покрашена неизвестными в красный цвет.

Современная Украина является ярким примером того, что ситуация в обществе напрямую влияет на экологическую ситуацию в стране, а природа тоже страдает от последствий социально-экономического кризиса. Бездействие коррумпированных органов государственной власти и разгул криминального бизнеса, который хищнически использует природные ресурсы, под охраной вооруженных людей с красно-черными повязками на руках, за несколько лет поставили страну на грань полномасштабной экологической катастрофы, последствия которой будут ощущаться еще многие годы.

Однако это только одна сторона проблемы, связанной с загрязнением Черного моря. Помимо всего прочего, ему содействует перекрытие канала, который поставлял в Крым днепровскую воду из Каховского водохранилища. Это приводит к засухе в северной части Крымского полуострова и способствует осушению местных рек, которые питают морскую акваторию в этой части морской акватории — что создает проблемы самой Украине. Эти проблемы начались с самого начала водной блокады Крыма. Так, бывшая чиновница Херсонской мэрии Елена Мазур опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, сделанные в курортном поселке Железный Порт, который находится недалеко от Крымского полуотстрова. На них можно видеть обширную полосу буро-зеленой грязи, отделяющую пляж от морской воды, — зрелище, которое может отбить охоту купаться даже в самую сильную жару.

«В море так и не вошли. Где службы? Почему не чистят? У отдыхающих шок», — написала Мазур. Комментируя ее запись, жители Херсонщины напрямую увязывают эту экологическую проблему с политикой. После того, как Украина прекратила подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал, Днепро-Бугский лиман начал активно опресняться, а это вызывает размножение водорослей, и прибрежная зона от Одессы до херсонских курортов активнее загрязняется массой биологического материала. Коммунальные службы не справляются с его уборкой в силу хронического недофинансирования. И зачастую курортники покидают берег, даже не попытавшись прорваться к морю через топкие коричневые берега.

Экологический кризис в Украине прогрессирует — в первую очередь из-за отсутствия сколько-нибудь эффективного контроля за загрязнением рек и стихийными свалками мусора. Стараясь сэкономить, украинские бизнесмены систематически сливают в водоемы отходы своих предприятий, чтобы не тратиться на их утилизацию. Так, всего несколько дней назад крупные города Умань и Белая Церковь, в которых в общей сложности проживают около 300 тысяч человек, были отключены от водоснабжения из-за того, что в реку Рось попали опасные химикаты.

Как известно, Рось является одним из главных притоков Днепра. Так что можно не сомневаться, что эти вредные вещества уже вскоре окажутся в Черном море — которое скоро можно будет со всеми основаниями называть Зеленым.