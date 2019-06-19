Ученые насчитали не менее 13 тигров, обитающих в ЕАО

Популяция амурских тигров в Еврейской автономной области растет и в настоящее время составляет от 13 до 15 особей, сообщает центр "Амурский тигр" во вторник.

Ранее сообщалось, что в 2013 году в ЕАО обитал всего один тигр на территории заповедника "Бастак", в 2017 году их численность выросла до 11 особей. Четверо из них — тигры, выпущенные в природу после реабилитации, а еще пятеро — потомство реабилитированных тигров.

"В настоящее время группировка тигров в ЕАО, по оценкам специалистов, насчитывает от 13 до 15 особей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стабильное увеличение численности тигров в ЕАО стало возможным благодаря периодическим выпускам в области реинтродуцированных особей для создания устойчивой группировки на границе исторического ареала.

Сообщается, что специалисты в июне проверили места обитания выпущенных в дикую природу хищников, в частности, участок тигрицы Филиппы в районе бассейна реки Помпеевка и установленные там фотоловушки. Также в ЕАО проживают реабилитированные тигрицы из Лазо, Светлая и Золушка со своим потомством, Сайхан и Борис. По оценкам специалистов, все животные благополучно живут в тайге.

"Филиппа на фотоловушки в этот раз не попала, что может быть обусловлено двумя причинами: либо она сейчас находится в логове с тигрятами и мало двигается, либо тем, что многие фотоловушки "проверены" до нас медведями…Сфотографировалась тигрица из Лазо, судя по видеокадрам, она в отличной форме, что свидетельствует о том, что с питанием у нее все в порядке. Также радует, что в бассейне реки Помпеевки появился самец тигра — это один из тигрят Светлой. Можно с уверенностью сказать, что группировка тигров в ЕАО стабильна и последовательно развивается", — приводятся в сообщении слова директора МРОО "Центр "Тигр" Виктора Кузьменко.

Отмечается, что сыновья Светлой и Золушки в перспективе могут создать пары с тигрицей из Лазо и Филиппой, либо найти себе невест в соседних регионах. Так, взрослеющий сын Золушки уже доходил в своих "странствиях" до Амурской области.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 550 особей.