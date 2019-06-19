Суд во Владивостоке оштрафовал «Сочинский дельфинарий» за отлов косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 37,6 миллиона рублей за нарушения правил рыболовства ООО "Сочинский дельфинарий" — одной из компаний, отловившей косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Суд 7 июня назначил одной из них — ООО "Белый кит" — штраф в 28 миллионов рублей, 14 июня по такой же статье была оштрафована компания ООО "Океанариум ДВ" на 56,4 миллиона рублей. Рассмотрение дела в отношении последней организации — ООО "Афалина" — будет продолжено 24 июня. Среди вмененных компаниям нарушений — несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова, также отмечено, что на судах не было ветеринарного врача. Компании намерены оспаривать решение суда.

На заседании заявлено, что "Сочинский дельфинарий" выловил с нарушениями двух косаток.

"Сочинский дельфинарий" признать виновным и назначить штраф 37,6 миллиона рублей", — сказала судья Татьяна Михайлова.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.