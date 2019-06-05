Ilta-Sanomat (Финляндия): продажу шиповника в Финляндии запрещают, растение нужно выкорчевать с участка

Продажа в Финляндии шиповника морщинистого, растущего во дворах многоэтажных домов и у дорог, была прекращена 1 июня. Запрет на выращивание «повсеместной розы» вступит в силу через три года, сообщается в постановлении Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии.

«Если шиповник морщинистый был посажен как декоративное растение, следует следить за тем, чтобы он не распространялся в природе», — говорит Марко Хювяринен (Marko Hyvärinen), руководитель отдела ботаники Музея естествознания при Хельсинкском университете.

«Это может вызвать очень серьезные проблемы на морском побережье. Там такая экосистема, которую надо специально защищать от распространения шиповника».

Шиповник морщинистый, который был привезен из юго-восточной Азии, является очень распространенным в Финляндии декоративным растением, оно встречается во дворах частных и многоквартирных домов. Распространению шиповника способствовало и то, что растение, устойчивое к соли, сажали, к примеру, на разделительной полосе автотрассы. В Финляндии этот вид распространился до города Оулу

Начиная с 2022 года, выращивание шиповника морщинистого в Финляндии будет запрещено. Поскольку под выращиванием подразумевается шиповник, растущий на придомовых участках, в ближайшие три года субботники во дворах многоэтажных домов будут проходить активнее, чем раньше.

«Это ведь живучее растение, у него огромные корни», — говорит Хювяринен.

Например, на полуострове Ханко с шиповником морщинистым пришлось бороться «суровыми методами».

«Чтобы полностью избавиться от зарослей шиповника на побережье Ханко, использовались землеройные машины».

На эстонском острове Найссаар шиповник морщинистый представляет собой огромную проблему, поскольку заросли тянутся на сотни метров.

По мнению Хювяринена, для уничтожения растений, растущих в садах частных домов, вряд ли понадобится экскаватор, но лопата может пригодиться.

«Это тяжелая работа, если шиповник уже укоренился», — сообщает Хювяринен.

Борьба с дикими люпинами

Инвазивные виды — это виды растений и животных, которых в финской природе изначально не было. Их считают особенно вредными особенно в тех случаях, если они, проникая в природу, лишают жизненного пространства аборигенные виды.

Многие инвазивные виды растений объединяет то, что их изначально продавали как декоративные растения, но они начали распространяться в природе.

Кроме шиповника морщинистого в перечень инвазивных цветов в Финляндии были добавлены и всем знакомые по финским пейзажам люпины нютканские и люпины многолистные.

«Люпины нютканские, к примеру, сильно распространились в Исландии, ими заросло все вокруг. Люпины часто встречаются в Норвегии, Швеции и Финляндии», — рассказывает Хювяринен.

Люпин многолистный распространился в Финляндии до самой Лапландии.

По решению Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии в список инвазивных растений также были добавлены крестовник коноплеволистный, рейнутрия богемская, рейнутрия японская, рейнутрия сахалинская, элодея канадская и недотрога капская.

К перечню инвазивных животных были добавлены бурундуки, соколообразные, леопардовая лягушка и прыткая лягушка.

Комментарии финских читателей

Päivikki

О нет, опять новые правила! Я не собираюсь уничтожать люпины и шиповник! На участке моих бабушки и дедушки в 1960-е росли люпины, они были символом лета. Бабушка с дедушкой собирали красивый букет и ставили в вазу.

Ruokola

Шиповник же всюду растет. Нужно провести грандиозные субботники, чтобы все это выкорчевать. Это невозможно.

Ihmettelen

Почему в списке нет баклана? Это тоже инвазивный вид, и он приносит много вреда.

Приехали! Неужели это правда? Что плохого нам сделал шиповник? Кто же придумал это тупое правило? Запретите тогда еще одуванчики и все другие растения. Смешно!

Puutarhuri