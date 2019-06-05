Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов

Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает ТАСС.

Как заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), министерство ведет переговоры с торговыми сетями и производителями. Все они, по словам министра, проявили интерес к данной инициативе.

При этом он отметил, что полный вывод пластика из оборота невозможен. «Отменить все в один день — это была бы самая простая реформа. Сказать "давайте уберем пластик, стекло, железо из оборота" — это невозможно, и надо это понимать», — подчеркнул Кобылкин.

Он также заявил, что такие запреты приведут к созданию теневого рынка. «Зачем нам это нужно? Мы идем эволюционным путем», — заключил глава Минприроды.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин готов перестать ходить в магазины, которые продают товары в неперерабатываемой упаковке.