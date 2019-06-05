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Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / Sipa USA / «Коммерсант»
Минприроды обсуждает введение системы скидок в торговых сетях для покупателей, которые отказываются от пакетов из пластика, передает ТАСС.
Как заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), министерство ведет переговоры с торговыми сетями и производителями. Все они, по словам министра, проявили интерес к данной инициативе.
При этом он отметил, что полный вывод пластика из оборота невозможен. «Отменить все в один день — это была бы самая простая реформа. Сказать "давайте уберем пластик, стекло, железо из оборота" — это невозможно, и надо это понимать», — подчеркнул Кобылкин.
Он также заявил, что такие запреты приведут к созданию теневого рынка. «Зачем нам это нужно? Мы идем эволюционным путем», — заключил глава Минприроды.
Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин готов перестать ходить в магазины, которые продают товары в неперерабатываемой упаковке.
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Экология , Общество , Дмитрий Кобылкин , Минприроды , ИТАР-ТАСС
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