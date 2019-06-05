Экологи ВВО отправились на остров Врангеля 

Всего на остров Врангеля отправятся более 40 военнослужащих, будет задействовано свыше 10 единиц техники и около 20 единиц специального технологического оборудования.
Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа отправились на острове Врангеля для выполнения работ по очистке территорий.
Сегодня запланирован перелет на военный аэродром, дислоцированный в Анадыре, откуда экологи транспортным вертолетом Ми-26 будут переброшены на остров.
Перелет запланирован до конца текущей недели, однако будет зависеть от погодных условий, как в точке вылета, так и на острове Врангеля.
Стоит отметить, что экипаж вертолета прошел курс специальной подготовки для выполнения полетов в Арктической зоне.
Всего на остров Врангеля отправятся более 40 военнослужащих, будет задействовано свыше 10 единиц техники и около 20 единиц специального технологического оборудования.
Работы на острове будут производиться с применением современных автокранов, ломовозов на базе автомобиля Урал, самосвалов на базе автомобиля КАМАЗ, гусеничных транспортеров.
В этом сезоне планируется собрать, подготовить и вывезти судами сторонних организаций около 150 тонн металлических бочек.
Кроме того планируется провести рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.
Деятельность экологического подразделения планируется в районе бухт Роджерса и Сомнительная (поселок Ушаковский и аэродром «Звездный»).
В районе бухты «Сомнительная» будет развернут стационарный лагерь для проживания военнослужащих экологического подразделения ВВО, так как проживание в палатках невозможно из-за обилия на острове белых медведей.