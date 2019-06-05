Уже через 30 лет: Учёные назвали новую дату гибели человечества

Сотрудники австралийского центра по изучению климатических изменений пришли к выводу, что человечество рискует исчезнуть как вид после 2050 года, сообщает «Российская газета». Эксперты полагают, что глобальное потепление к этому времени запустит необратимые процессы разрушения ключевых экосистем Земли.

По подсчётам исследователей, через 30 лет средняя температура на планете повысится на 3 градуса, что крайне пагубно повлияет на состояние льдов Арктики, тропических лесов Амазонии и коралловых рифов, которые признаны важнейшими экосистемами. Учёные уверяют, что, если не предпринять мер, то после 2050 года человечество окажется под угрозой исчезновения.

«Около 35% суши и 55% всего населения Земли ежегодно в течении 20 дней будут подвергаться смертельным температурам, сильно превышающим порог выживаемости человека», — отмечают специалисты.

Эксперты также не исключают, что цивилизацию будут преследовать эпидемии, войны в борьбе за выживание, а также техногенные катастрофы.

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