Строительство экотехнопарка «Шиес» законсервируют

Работы по инженерной подготовке территории экотехнопарка Шиес в Архангельской области будут завершены к 15 июня. Об этом сообщил представитель инвестора — заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Владимир Запорин, сообщает «Комиинформ».

По словам Запорина, разгрузочно-погрузочная площадка на станции Шиес сейчас почти готова. Заканчиваются работы по инженерной подготовке территории, монтажу заграждений и систем видеонаблюдения. Завершено обустройство дорог и электросетей.

Первый этап строительства полностью завершится к 15 июня.

Затем начнется разработка проектной документации экотехнопарка, получение экспертных заключений. Будет проведена оценка воздействия на окружающую среду и организованы общественные слушания по проекту сооружения Экотехнопарка".

К оценке привлекут общественные организации, экологов, общественность. По итогам обсуждений будет проводиться государственная экологическая экспертиза.

Запорин заявил, что до получения всех согласований и экспертиз, а также открытого обсуждения с общественностью, строительство в Шиесе начато не будет.

До этого момента никакого строительства и завоза мусора не будет..

«После завершения инженерно-подготовительных работ на Шиесе останется охрана и персонал, которые будут обслуживать текущую территорию, здания и созданную инфраструктуру. Это около 60-70 человек. Сама площадка будет законсервирована до прохождения всех экспертиз», — заявил Запорин.

Он отметил, что стройка экотехнопарка "Шиес", может начаться только в случае положительного заключения по итогам всех этапов, в том числе одобрения проекта общественностью региона.

Журналисты и активные жители региона смогут посещать территорию технопарка и контролировать ход работ.