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Ученые: Крупнейшие реки мира насыщены антибиотиками 

runews24.ru 1 час назад
Исследователи проверили реки, которые протекают в 72 странах, на наличие 14 широко используемых антибиотиков. Эксперты обнаружили следы медикаментов в двух третях из них.
В некоторых районах, в частности в Бангладеш, концентрация антибиотиков превышала максимально допустимый уровень в 300 раз, отмечает The Independent.
Также самая неблагоприятная ситуация наблюдается в странах Азии и Африки. В число наиболее загрязненных государстве вошли Кения, Гана, Нигерия и Пакистан.
При этом, и в Европе ситуация далека от нормы. В британской Темзе ученые нашли пять видов лекарственных препаратов, включая ципрофлоксацин, который используется для лечения инфекций кожи и мочевыводящих путей.
Самым распространённым препаратом в реках назвали триметоприм — его обнаружили в 307 из 711 образцов.
Отмечается, что остатки лекарств попадают в водные артерии по канализации вместе с отходами больниц и животноводческих ферм.
Эксперты опасаются, что такая ситуация ведет к появлению «супербактерий», которые устойчивы к воздействию антибиотиков.
По прогнозам ООН, к 2050 году подобные «супербактерии» станут причиной смерти миллионов жителей планеты.
Авторы исследования подчеркнули, что решение этой проблемы потребует инвестиций в инфраструктуру для очистки отходов и сточных вод, более жесткого регулирования и очищения уже загрязненных участков.
Параллельно ученые ищут новые средства против устойчивых бактерий.
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Комментарии
Экология , Видео , ООН , The Independent , Бангладеш , Гана , Кения , Нигерия , Пакистан
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