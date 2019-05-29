Ученые: Крупнейшие реки мира насыщены антибиотиками

Исследователи проверили реки, которые протекают в 72 странах, на наличие 14 широко используемых антибиотиков. Эксперты обнаружили следы медикаментов в двух третях из них.

В некоторых районах, в частности в Бангладеш , концентрация антибиотиков превышала максимально допустимый уровень в 300 раз, отмечает The Independent.

Гана, Нигерия и Пакистан. Также самая неблагоприятная ситуация наблюдается в странах Азии и Африки. В число наиболее загрязненных государстве вошли Кения

При этом, и в Европе ситуация далека от нормы. В британской Темзе ученые нашли пять видов лекарственных препаратов, включая ципрофлоксацин, который используется для лечения инфекций кожи и мочевыводящих путей.

Самым распространённым препаратом в реках назвали триметоприм — его обнаружили в 307 из 711 образцов.

Отмечается, что остатки лекарств попадают в водные артерии по канализации вместе с отходами больниц и животноводческих ферм.

Эксперты опасаются, что такая ситуация ведет к появлению «супербактерий», которые устойчивы к воздействию антибиотиков.

По прогнозам ООН , к 2050 году подобные «супербактерии» станут причиной смерти миллионов жителей планеты.

Авторы исследования подчеркнули, что решение этой проблемы потребует инвестиций в инфраструктуру для очистки отходов и сточных вод, более жесткого регулирования и очищения уже загрязненных участков.

Параллельно ученые ищут новые средства против устойчивых бактерий.