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Доставка мусора с Филиппин в Канаду обойдется Оттаве в $850 тыс. 

ТАСС + ещё 2 32 минуты назад
Фото: Reuters
Расходы Оттавы на доставку мусора с Филиппин в Канаду составят 1,14 млн канадских долларов ($850 тыс.). Об этом в среду сообщается на сайте госзакупок правительства страны.
Соответствующий контракт на сумму 1,14 млн канадских долларов между Министерством по вопросам окружающей среды и изменения климата с канадской фирмой Bollore Logistiques заключен 17 мая. Подробности сделки не раскрываются. Сведения об этом опубликованы на сайте 22 мая.
В среду телеканал CBC со ссылкой на министра по вопросам окружающей среды и изменения климата Кэтрин Маккенну сообщил, что правительство Канады наняло транспортную компанию, которая до конца июня заберет канадский мусор с Филиппин. Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился о найме судоходной компании для возврата в Канаду 69 контейнеров с мусором. Он добавил, что, если Канада откажется принять контейнеры, груз следует оставить в ее территориальных водах.
Филиппинский суд еще в 2016 году вынес решение, что незаконно ввезенный в страну в 2013-2014 годах мусор наносит ущерб экологии и здоровью людей, и должен быть вывезен обратно в Канаду. Оттава тогда заявила, что контейнеры с мусором являются коммерческой поставкой, не имеющей отношения к правительству, но позже согласилась забрать его обратно. Манила установила дедлайн до 15 мая текущего года, а после того как он не был соблюден, отозвала своего посла и генеральных консулов. В МИД Канады на прошлой неделе заявили, что разочарованы таким решением Манилы и вновь пообещали вывезти весь канадский мусор с Филиппин.
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Экология , В мире
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