Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искусственный интеллект показал жизнь людей через 50 лет 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
По прогнозам компьютера, огромные территории уйдут под воду, или будут выжжены.
Ученые из Канады, США и Шри-Ланки представили доклад о том, какие последствия ожидают современные дома через 50 лет в результате глобального потепления и катастроф.
На основе специального алгоритма машина установила, что главными угрозами для жилищ людей являются наводнения и пожары. Кроме того, по мнению компьютера, опасность представляет глобальное потепление, которое приведет к повышению уровня океана, изменению режима осадков и другим катастрофическим последствиям.
Искусственный интеллект использовал снимки Google Street View улиц американских городов до и после пожаров и наводнений. Так компьютер смог «осознать» разницу и научился делать изображения ландшафтов после катастроф. Затем исследователи сообщили программе расчеты, которые имеют отношение к изменению климата на данных территориях в течение ближайших 50 лет.
Учитывая всю эту информацию, машина «предсказала» облик мира через пять десятилетий. По прогнозам компьютера, огромные территории уйдут под воду, или будут выжжены.
Сейчас карта последствий глобального потепления смоделирована только для Соединенных Штатов. Однако специалисты пообещали представить карту мира, причем с учетом разных сценариев дальнейшего развития событий.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин обсудил с главой Минприроды биологические ресурсы страны На Украине подали первое заявление против Порошенко Совбез ООН отказался внести в повестку вопрос украинского закона о языке
Комментарии4
Экология , Видео , Наука и техника , Google , Канада , США , Шри-Ланка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не пускайте»: Украинцы призывают оставить РФ без ПАСЕ14
Будет сложно: Как Запад отреагировал на Зеленского
Операция «Алена»: кто развалил коалицию в Австрии
«У нас такого нет»: Почему Запад так боится Россию104
«На кой черт ему Украина»: Смертельный удар по РФ не удался135
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина Армия
Туристка из Украины выгоняла иностранцев из самолета
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым
В мире
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»
Шоу-бизнес
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому
Политика В мире
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Армия Оружие
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение