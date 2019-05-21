Искусственный интеллект показал жизнь людей через 50 лет

По прогнозам компьютера, огромные территории уйдут под воду, или будут выжжены.

США и Ученые из Канады Шри-Ланки представили доклад о том, какие последствия ожидают современные дома через 50 лет в результате глобального потепления и катастроф.

На основе специального алгоритма машина установила, что главными угрозами для жилищ людей являются наводнения и пожары. Кроме того, по мнению компьютера, опасность представляет глобальное потепление, которое приведет к повышению уровня океана, изменению режима осадков и другим катастрофическим последствиям.

Искусственный интеллект использовал снимки Google Street View улиц американских городов до и после пожаров и наводнений. Так компьютер смог «осознать» разницу и научился делать изображения ландшафтов после катастроф. Затем исследователи сообщили программе расчеты, которые имеют отношение к изменению климата на данных территориях в течение ближайших 50 лет.

Учитывая всю эту информацию, машина «предсказала» облик мира через пять десятилетий. По прогнозам компьютера, огромные территории уйдут под воду, или будут выжжены.

Сейчас карта последствий глобального потепления смоделирована только для Соединенных Штатов. Однако специалисты пообещали представить карту мира, причем с учетом разных сценариев дальнейшего развития событий.