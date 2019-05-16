Ульяновску грозит экологическая катастрофа

Ждали весеннего потопа, а получили засуху. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище очень низок. Причина в том, что готовясь к обильному паводку, воду сбросили. А наполнения реки не случилось, наоборот наблюдается обмеление Волги.

Настолько мелкой Волги жители Сенгилея не помнят последние 65 лет. С тех пор как появилось Куйбышевское водохранилище. Раньше на набережную они приходили любоваться красотой своего залива. Теперь вода из него ушла. В соседней Шиловке картинка еще засушливее и унылее.

"На Куйбышевском водохранилище в настоящее время складывается необычная, но вполне штатная, ситуация. Весной была произведен сброс водохранилища, чтобы принять все ожидаемые воды, затем был осуществлен специализированный попуск в низовья Волги, но не было пикового притока, и уровень опустился ниже ожидаемого", — пояснил Александр Епифанов, главный специалист отдела водных ресурсов по Ульяновской области Нижневолжского водного бассейнового Управления.

По официальным данным уровень воды ниже нормы на целых 3 метра. Эта разница и оголила волжские заливы, в которых в это время должна нереститься рыба. Юрий Дмитриев и Наиль Абитов рыбаки-любители со стажем, они в шоке от того, что сейчас происходит на Волге.

"У рыбы сейчас нет возможности нормально отнереститься, нет доступа к камышу, где она откладывала икру раньше. Поэтому в этом году, нерест пропал, прошел вхолостую, я не знаю, куда она отнереститься в таких условиях", — рассказал Наиль Абитов, рыболов-любитель.

Бывалые рыбаки утверждают, что уже погибла икра щуки и плотвы. Сейчас под угрозой нерест карповых видов. И на восстановление водно-биологических ресурсов уйдет 2-3 года.

"Возможно, в последующем пострадает численность рыбного стада, эксперты об этом говорят и именно поэтому Ульяновской областью были подготовлены обращения в федеральное правительство о том, что зеркало воды надо поднимать", — доложил Дмитрий Федоров, министр природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Кроме Ульяновской области в подобной ситуации оказались Татарстан и Самарская область. Эти регионы объединены Куйбышевским водохранилищем. Федеральное агентство водных ресурсов ограничило размер сброс воды из хранилища. Уже сейчас уровень воды в Волге начал повышаться ежедневно на 4 см. К 20-му мая критическая ситуация, по прогнозам экспертов, останется в прошлом. Нерестилища покроются водой, и к этому моменту в них зайдет лещ, основная для этого участка Волги, рыба. Кстати, по наблюдениям ихтиологов он уже начал откладывать икру в русле реки.