Новые экотропы появятся в заповедниках России в 2019 году

Новые экологические тропы и маршруты будут открыты на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РФ в рамках нацпроекта "Экология" в 2019 году. Среди них — пятикилометровая экотропа "Путь к Байкалу", которая начнет работать в сентябре, сообщила в среду пресс-служба Минприроды России.

"В рамках нацпроекта "Экология" в 2019 году на ООПТ будут открыты новые экологические тропы и маршруты", — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что, в частности, в июне в Валдайском нацпарке (Новгородская область) состоится открытие Большой Валдайской тропы. В Кавказском заповеднике появятся два новых маршрута — "Тропой леопарда" (1,7 км) и "Тропой зубра" (1 км), которые познакомят посетителей с местами обитания и образом жизни этих редких видов. В июле в заповеднике "Столбы" (Красноярский край) начнет функционировать экотропа для маломобильных групп населения "Тропа возможностей". На сентябрь Байкальским заповедником (Бурятия) запланировано открытие пятикилометровой экотропы "Путь к Байкалу".

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает 11 федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.