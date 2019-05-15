Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые экотропы появятся в заповедниках России в 2019 году 

ТАСС 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Новые экологические тропы и маршруты будут открыты на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) РФ в рамках нацпроекта "Экология" в 2019 году. Среди них — пятикилометровая экотропа "Путь к Байкалу", которая начнет работать в сентябре, сообщила в среду пресс-служба Минприроды России.
"В рамках нацпроекта "Экология" в 2019 году на ООПТ будут открыты новые экологические тропы и маршруты", — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что, в частности, в июне в Валдайском нацпарке (Новгородская область) состоится открытие Большой Валдайской тропы. В Кавказском заповеднике появятся два новых маршрута — "Тропой леопарда" (1,7 км) и "Тропой зубра" (1 км), которые познакомят посетителей с местами обитания и образом жизни этих редких видов. В июле в заповеднике "Столбы" (Красноярский край) начнет функционировать экотропа для маломобильных групп населения "Тропа возможностей". На сентябрь Байкальским заповедником (Бурятия) запланировано открытие пятикилометровой экотропы "Путь к Байкалу".
Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает 11 федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.
ТАСС: последние новости
Экотехнопарк для переработки и утилизации отходов планируется создать в Башкирии Минприроды рассчитывает к июню создать базу для перехода на оплату вывоза мусора по факту CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Комментарии
Экология , Общество , Минприроды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал2
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты324
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского449
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки144
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»82
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение