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Коалы могут стать «функционально вымершими» животными 

Мир24 1 час назад
Фото: «Мир 24» / Елена Карташова
По данным Австралийского фонда защиты животных, на Зеленом континенте осталось всего лишь 80 000 коал. Из-за такого критического значения сумчатых мишек уже можно отнести к «функционально вымершим» животным, пишет Hi-News.ru.
Количество коал значительно сокращается. Среди главных причин ученые называют вырубку эвкалиптовых лесов, болезни и климатические изменения. По мнению специалистов, необходимо срочно предпринять меры по защите сумчатых.
Термин «функционально вымерший» описывает сразу несколько опасных ситуаций. Во-первых, из-за сокращения популяции животное уже не играет существенную роль в экосистеме. Во-вторых, из-за своей малочисленности коалы могут перестать размножаться. Некоторые животные уже страдают от инбридинга — скрещивания в рамках близкородственных особей. Это ведет к уменьшению генетической изменчивости, что значительно угрожает жизнеспособности животных. В-третьих, численность коал постоянно сокращается из-за вырубки лесов. Кроме того, сумчатые медведи особенно подвержены воздействию экстремальных климатических явлений.
При этом эксперты не могут назвать точное количество коал, поскольку их довольно сложно обнаружить. В 2016 году группа экспертов выявила тренды популяции животных в четырех штатах Австралии. По их расчетам, их общее количество составило 329 000 особей. Однако за последнее три поколения их популяция сократилась на 24%.
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