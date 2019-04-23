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Дикие тигр и леопард в Приморье впервые попали на видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 39 минут назад
Фото: Земля Леопарда
По последним данным, на территории национального парка проживают 91 взрослый леопард и 22 их детеныша и 30 амурских тигров с 9 тигрятами.
Во Владивостоке дикие леопард и тигр попали в объектив фотоловушки. В национальном парке «Земля леопарда» отмечают, что это было долгожданным событием.
Изображения и видеоролик были сделаны в части парка, территориально входящей во Владивостокский городской округ неподалеку от Амурского залива. Ловушку установили на вершине горы, так, чтобы она одновременно охватывала море и городской пейзаж. Но неожиданно картину нарушили животные морды.
Новые изображения амурского тигра и леопарда позволили специалистам парка получить новые данные об их популяции, как и о жизни других обитателей заповедника. К тому же, они смогли установить «личность» леопарда: им оказался самец под номером Leo 65M, детеныш самки по имени Грация, который находится в хорошей физической форме и не испытывает проблем с охотой.
По последним данным «Земли леопарда», на территории парка проживают 91 взрослый леопард и 22 их детеныша и 30 амурских тигров с 9 тигрятами.
Ранее там же, в парке «Земля леопарда», на видео попали сразу четыре амурских тигренка и их мама. Покормив детей, она на время отошла от них. Тигрята оказались предоставлены сами себе практически на весь день.
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