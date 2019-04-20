МЧС спасает «Умку»: заблудившегося белого медведя вернут на Чукотку

На помощь краснокнижному животному вылетели охотоведы, ветеринары и спасатели.

На помощь краснокнижному животному вылетели охотоведы, ветеринары и спасатели. Вертолет был предоставлен по просьбе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина

На Камчатку уже прибыл опытный охотовед из Хабаровска с необходимым снотворным для белого медведя. Животное временно погрузят в сон, чтобы его смогли безопасно и безболезненно доставить на Чукотку.

«Подобная спасательная операция уникальна для Камчатского края — наш вертолет, который базируется на полуострове, таких операций еще не выполнял. Однако для авиации МЧС России перевозка животных в целом производится не впервые. Так, во время паводка в Приморском крае, когда был подтоплен зоопарк, животных эвакуировали с помощью вертолетов МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

Все эти дни специальный патруль и охотники наблюдали за диким зверем, однако медведь вел себя совсем неагрессивно и не представлял опасности. Животное выглядело обессиленным, потеряв ориентацию в пространстве.