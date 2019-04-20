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МЧС спасает «Умку»: заблудившегося белого медведя вернут на Чукотку 

ТК «Звезда» + ещё 1 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
На помощь краснокнижному животному вылетели охотоведы, ветеринары и спасатели.
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Тиличики Камчатского края, чтобы перевезти на Чукотку потерявшегося белого медведя, который уже несколько дней ходит по населенному пункту.
На помощь краснокнижному животному вылетели охотоведы, ветеринары и спасатели. Вертолет был предоставлен по просьбе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.
На Камчатку уже прибыл опытный охотовед из Хабаровска с необходимым снотворным для белого медведя. Животное временно погрузят в сон, чтобы его смогли безопасно и безболезненно доставить на Чукотку.
«Подобная спасательная операция уникальна для Камчатского края — наш вертолет, который базируется на полуострове, таких операций еще не выполнял. Однако для авиации МЧС России перевозка животных в целом производится не впервые. Так, во время паводка в Приморском крае, когда был подтоплен зоопарк, животных эвакуировали с помощью вертолетов МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.
Все эти дни специальный патруль и охотники наблюдали за диким зверем, однако медведь вел себя совсем неагрессивно и не представлял опасности. Животное выглядело обессиленным, потеряв ориентацию в пространстве.
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Экология , Происшествия , Владимир Илюхин , МЧС , Камчатский Край , Петропавловск-Камчатский
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