На АЭС «Фукусима-1» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора

Японские специалисты в понедельник приступили к проведению работ по извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна на третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

В ходе первого этапа операции будет извлечено семь топливных сборок, риск повреждения которых наиболее низкий. Сначала их переместят в контейнер для транспортировки, а затем в другой бассейн, расположенный на территории станции, но за пределами здания реактора. Работы должны завершиться до конца этого месяца. Их проведение изначально было запланировано на 2015 год, однако по различным причинам, связанным с безопасностью, неоднократно откладывалось.

Всего в бассейне третьего реактора находятся 566 топливных стержней, в том числе 514 использованных. Извлечение оставшихся сборок предполагается начать в июне, а целиком операцию в TEPCO рассчитывают завершить только в течение 2020 года. После третьего реактора японские специалисты смогут приступить к выполнению аналогичных работ на первом и втором реакторах, которые пострадали сильнее всего.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года: удар цунами вывел из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпусы. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

Общие расходы на демонтаж АЭС "Фукусима-1" в 2016 году были оценены правительственными экспертами в 8 трлн иен (более $75 млрд), но эта сумма, видимо, будет возрастать. Ассигнования на работы будут делаться в первую очередь из особого фонда, который пополняет компания Tokyo Electric Power за счет доходов от продажи электроэнергии. На полный демонтаж станции отводится 30-40 лет.