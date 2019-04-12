Полиэтиленовые пакеты окажутся под запретом

«Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу», — цитирует Власова РИА «Новости». Депутат в письме отметил, что использование полиэтиленовых пакетов наносит огромный вред окружающей среде, так как они очень долго разлагаются.

Власов подчеркнул, что многие страны уже отказались от использования пакетов и России нужно последовать их примеру.