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Полиэтиленовые пакеты окажутся под запретом 

Ura.Ru + ещё 3 1 час назад
С 2025 года в России планируется ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов. С инициативой к заместителю председателя правительства Алексею Гордееву выступил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов.
«Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу», — цитирует Власова РИА «Новости». Депутат в письме отметил, что использование полиэтиленовых пакетов наносит огромный вред окружающей среде, так как они очень долго разлагаются.
Власов подчеркнул, что многие страны уже отказались от использования пакетов и России нужно последовать их примеру.
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Экология , Видео , Василий Власов , Алексей Гордеев , Госдума , РИА Новости
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