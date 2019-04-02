Есть ли у мира шанс выиграть битву с пластиком?

Грузии вступил в силу запрет на производство и продажу пластиковых пакетов. Исключение сделали только для биоразлагаемой упаковки. За нарушения будут штрафовать. Европарламент 27 марта запретил на территории ЕС с 2021 года продажу и производство одноразовых пластиковых изделий, которые можно заменить на аналоги из других материалов. Возможно ли что-то подобное в России

Пластиковые стаканчики, тарелки, вилки, ножи, коктейльные трубочки и даже палочки для чистки ушей — все это должно исчезнуть из свободной продажи в ЕС менее чем через два года. Перенесемся в Россию и пофантазируем. Стаканчики у кулера можно заменить на бумажные, картонными тарелками тоже никого не удивишь. Даже вату для чистки ушей теоретически можно намотать на условную деревянную зубочистку.

Все это ответственный россиянин идет покупать в магазин с заранее приготовленным пустым рюкзаком. И он же в супермаркете не складывает овощи и фрукты в пакетики, а взвешивает как есть. Что будет с отраслью и с основными производителями полиэтилена? Ситуацию комментирует эксперт токсической программы «Гринпис» Александр Иванников

Александр Иванников, эксперт токсической программы «Гринпис»: «Есть те, которые так или иначе аффилированы с нефтегазохимической сферой, есть большое влияние »Сибура» — это совсем большие корпорации, просто огромный перечень компаний. У какого-нибудь «Магнита» , например, я имею в виду как у ретейлера, есть собственный завод по производству пакетов почти на 1 млрд штук. Есть при этом игроки, которые видят эти тренды, готовы меняться. Допустим, есть производственная фирма «Дар», она в принципе довольно много поставок делает как раз полиэтиленовых пакетов крупнейшим российским ретейлерам. Они в прошлом году дали интересную цифру: по их прогнозам, доля многоразовых альтернатив — в противовес одноразовым по срезу суммы хотя бы многоразовых — должна увеличиться в три ближайших года на 20%».

Но многоразовые сумки — это не полный отказ от пластика. Альтернатива — биоразлагаемые пакеты, то, к чему стремятся, например, в Грузии. Впрочем, по словам Иванникова, почти все, что продается в России под видом биоразлагамого пластика, на деле таковым не является. Ретейлеров и потребителей попросту вводят в заблуждение. Если копнуть глубже, то выясняется, что и это не выход, говорит генеральный директор компании «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк:

Владимир Мацюк, генеральный директор компании «Мегаполисресурс»: «Биополимеры — это то, что свой жизненный цикл замыкает прямо сейчас, при нашей жизни. Там есть две основные волны. Первое — это производное веществ, которые близки к перу, к волосам, к ногтям. У нас все фабрики помимо мяса производят достаточно много пера, которое может быть переведено в состав полимера. Второе — это животный белок либо производные сахаров, крахмалов. Если нужно полностью перейти на биопластики, придется воскресить всех динозавров и прочих, из кого эта нефть получена. То есть какое-то гигантское количество биомассы потребуется, чтобы сделать то же самое количество полимеров из биопластика, — это нереальная задача».

Более того, по словам экспертов, если все мы перейдем на использование биоразлагаемого пластика, все это закончится тем, что на свалках в соответствующей пропорции увеличится объем органических отходов. Как следствие, выбросы метана, неприятный запах, в общем, то, на что жалуются люди, живущие рядом с полигонами.

Все то же самое касается бумаги. Вспоминаем картонные тарелки, стаканчики и голливудские фильмы, в которых герои выходят из супермаркетов с большими бумажными пакетами. Прибавим к этому то, что для их производства придется вырубать больше деревьев, расходовать гигантские объемы воды и загрязнять воздух выбросами целлюлозного производства. Но, рассуждая об этом, трудно не вспомнить недавнюю новость о том, как на Филиппинах в желудке мертвого кита нашли 40 килограммов пластика.