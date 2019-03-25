Пластик должен быть заменён на безвредные материалы

Москве 25 марта открывается международный форум «Экология-2019», ключевыми темами станут перспективы развития сферы обращения с отходами, а также укрепление международного сотрудничества для решения глобальных экологических проблем. Что нужно сделать, чтобы острова из пластика перестали загрязнять воды мирового океана, а вопросы глобальной экологической безопасности стали новым трендом мировой политики? Об этом « Парламентской газете » рассказал депутат Госдумы , легендарный хоккеист и посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов

— Вячеслав Александрович, эксперты называют Арктику и Антарктику территориями, вокруг которых в ближайшие годы может сформироваться новая мировая политика. Почему?

— Думаю, сегодня подавляющее большинство людей на нашей планете всерьёз не задумываются, что будет через 20-30 лет. Все живут краткосрочной перспективой, включая, кстати, руководителей стран, которые избираются на пятилетний или шестилетний срок.

Между тем, по оценкам многих учёных, буквально через 20-30 лет на Северном полюсе появится «дыра» из-за таяния льдов. Это повлечёт за собой глобальные изменения по всей планете. Вырастет уровень мирового океана, выйдут «на волю» вирусы, которые были заморожены во льдах. И некоторые страны уже на себе ощущают такие изменения.

— Какие, например?

— Недавно был в Лапландии, так там местные жители рассказали, что популяция северных оленей за последние годы сократилась наполовину! Причина — вместо привычного снега бо́льшую часть времени идёт дождь. Образуется наледь, она не позволяет оленям добраться до ягеля, которым они питаются. Одновременно «размораживается» гнус, который поедает олений молодняк. Ситуация экологами оценивается, как катастрофическая.

Меняется климат и в Африке — там стало намного жарче. В частности, в Кении от жары вымирают животные, деревья, безлюдными становятся целые деревни. Да и, в целом, в мире сегодня происходит много природных катаклизмов — там, где никогда не было снега, он выпадает, где всегда шёл снег, идёт дождь… Всё говорит о том, что глобальные процессы в природе требуют внимания всего мира, а не отдельных стран.

— Как дела с экологической безопасностью, на ваш взгляд, обстоят в нашей стране?

— Могу сказать однозначно, что Россия — одна из самых внимательных к вопросам экологии стран в мире. У нас и один из 12 нацпроектов называется «Экология». Уверен, что эта сфера становится одним из ресурсов, который определяет положение нашей страны в мире, её позиционирование и авторитет в международном пространстве.

— Сейчас в мировом океане плавают целые острова из пластика — это горы сбившегося в кучи мусора, который смывается в моря и океаны с пляжных территорий, который сбрасывают с бортов лайнеров. А в Арктику эти мусорные острова уже доплыли?

— Да, и это — один из сигналов, что просто необходимо менять отношение к экологической безопасности. Это один из глобальных вызовов человечеству, и на него должен быть дан адекватный ответ, касающийся изменения финансовой и промышленной политики в мире.

— Что именно вы имеете в виду?

— Например, сегодня многие говорят, что пластик — это комфортно, лёгкие бутылки и стаканчики очень удобны… Но такой комфорт очень дорого обходится природе и в итоге всему человечеству. Считаю, что надо применять в производстве экологически безвредные материалы для производства тех же бутылок. Или вернуться к стеклянной таре — учёные давно говорят об этом как о необходимой мере для безопасности окружающего мира.

Мало кто знает, что крупный бизнес в России сейчас начал переориентировать свои производства на экотехнологии. Например, Владимир Потанин , которого знаю лично довольно давно, уже говорит об этом публично. Он прекрасно понимает, что такая модернизация требует больших вложений. Но он готов тратить на это деньги — речь идёт о будущем всех поколений.

— Вы — инициатор серии хоккейных матчей в разных уголках планеты, которые должны привлекать внимание к проблемам экологической безопасности. Кульминацией должен стать матч на льдине на Северном полюсе с участием звёзд мирового спорта, кино, политики. Когда он состоится?

— Игру на Северном полюсе изначально планировалась провести в этом году, но все желающие принять ней участие не смогли бы приехать. А это звёзды мировой величины. Поэтому мы принципиально решили взять ещё год на подготовку, чтобы добиться максимально возможного представительства — матч перенесён на апрель 2020 года. Именно за счёт участия звёзд из разных стран мы хотим привлекать внимание к тому, что проблемы экологии должны решаться сообща, всем миром.

Этой же идее посвящены и другие хоккейные матчи, которые мы уже проводим в разных частях света — сыграли в Финляндии вместе с президентом страны, в Кении с командой парней, создавших у себя сборную по хоккею, в ОАЭ с 16-летними мальчишками, На очереди — Израиль и Китай, Австралия или Новая Зеландия. Если хотите, это — хоккейная и экологическая дипломатия. Наша задача — охватить все регионы мира. Важно, что нас сопровождает съёмочная группа, которая снимает фильм про состояние экологии в мире. Получается очень наглядно и достоверно — уверен, фильм получится высочайшего мирового уровня.