Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?

Никто не знает точно, сколько мусора мы производим. Однако численность населения постоянно растет, и в окружающую среду попадает больше отходов, чем когда-либо прежде. При этом мало кто представляет, что происходит с мусором на свалке, как он влияет на воздух, воду, почву и людей. «Лента.ру» совместно с онлайн-кинотеатром Okko рассказывает об одной из самых острых экологических проблем человечества.

Растущая угроза

Кипра, Сирии и Еще сто лет назад мусор удавалось закапывать, но сейчас это невозможно, и люди просто сваливают его в гигантские кучи. Например, мусор с окраины ливанского Бейрута в количестве более 80 тонн ежедневно отвозят туда, где когда-то был песчаный пляж. Высота завалов здесь достигает более 40 метров. Отходы разлагаются, выделяют метан и другие химикаты, отравляющие почву и воздух, которым дышат 200 тысяч жителей города. Местные рыбаки страдают от продуктов разложения, попадающих в море. Это проблема не местного значения, поскольку гигантская свалка влияет на экологическую обстановку у берегов Испании Турции , расположенных по соседству с Ливаном . Все эти страны жалуются на то, что их пляжи постоянно наводняет мусор.

На гигантскую гору приходят местные сборщики мусора, которые пытаются найти отходы, годные для продажи на переработку. Но их усилия малоэффективны на фоне общего объема завалов. Предпринимались более серьезные попытки расчистить гору. Например, аравийский принц пожертвовал на борьбу с мусором пять миллионов долларов, но ничего из этого не вышло. А ведь еще 35 лет назад здесь был пустырь, пока однажды не приехали люди, которые вырыли яму и сложили в нее бочки с токсичными веществами. Это стало затравкой для будущей горы отходов, которая росла очень быстро.

Мусор повсюду, и его количество постоянно увеличивается. Свалки быстро разрастаются по всему миру. В Пекине, где находится свыше 400 территорий размещения отходов, уже нет места для мусора. За последнее десятилетие 14 свалок в окрестностях Нью-Йорка заполнились до отказа. Ежегодно люди выбрасывают более 200 миллиардов пластиковых бутылок, 58 миллиардов одноразовых пластиковых стаканчиков и миллиард пластиковых пакетов.

150 лет назад отходы состояли в основном из натуральных продуктов — бумаги, дерева, пищи, шерсти и хлопка. Они разлагались без особого вреда для окружающей среды, однако со временем мусор становился все более токсичным. Повышалось содержание тяжелых металлов, радиоактивных веществ и пластмасс на основе синтетических смол. Современные мусорные кучи очень ядовиты и продолжают приносить вред даже после ликвидации.

Горы смерти

Один из способов защиты окружающей среды — сооружение глиняного слоя для предотвращения проникновения вредных веществ в грунтовые воды. Однако этот метод малоэффективен, поскольку такие барьеры недолговечны. Вредное воздействие от ядовитых завалов может продолжаться сотни лет. Кроме того, на свалках время от времени происходят нештатные ситуации. В 2008 году в результате обвала вскрылась свалка в Дорсетшире ( Великобритания ) на Юрском побережье, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО . При этом невозможно предсказать, где и как береговая эрозия и высокие приливы повлияют на прибрежные свалки. Обвалы мусорных куч, расположенных рядом с населенными пунктами, часто приводят к человеческим жертвам, количество которых может исчисляться десятками и сотнями.

Даже хорошо организованные свалки создают проблемы. Свалке в Глостершире (Великобритания) разрешено принимать 150 тысяч тонн опасных отходов в год (краски, лаки, растворители), что делает ее одной из наиболее токсичных в Европе. При этом в трех километрах проживают 15 тысяч человек, а ветер чаще всего дует в направлении от свалки к деревне. Метод утилизации мусора здесь крайне примитивен: его смешивают с жидкостью в силосной яме, а затем распределяют по всей площади свалки, чтобы токсичная пыль не распространялась на окрестные земли и дома. Получается субстанция, содержащая хром, кадмий и множество других тяжелых металлов. Владельцы свалок отрицают существование облаков токсичной пыли, на которые постоянно жалуются местные жители. Официальное заключение властей гласило, что свалка, скорее всего, не представляет реальной угрозы здоровью человека.

В действительности же соседство со свалками представляет серьезную угрозу для человека и животных. Научные исследования 21 свалки вредных отходов в пяти странах показали, что, живя в трех километрах от мусорных завалов, люди подвергаются риску врожденных пороков развития. При этом в Великобритании, которая занимает первое место в Европе по количеству свалок, 80 процентов населения живет всего в двух километрах от мест складирования отходов. По словам защитников окружающей среды, отрасль утилизации отходов в этой стране имеет достаточно средств, чтобы нанимать специалистов, готовых утверждать, что свалки безопасны.

Адские печи

Конечно, существует альтернатива мусорным свалкам. Широко используется сжигание отходов, хотя этот способ намного дороже простого захоронения. По состоянию на 2012 год в мире действует около 800 мусоросжигательных заводов. В Японии их около 500, в Британии — более 30, и это количество продолжает увеличиваться.

В печах мусор сжигают при очень высоких температурах, превращая его в газ, золу, тепло и электричество. Существует более продвинутый вариант этого способа избавления от отходов — энергетическая утилизация. Но данный метод имеет свои недостатки. В атмосферу выделяются вредные химические вещества, включая диоксины — хлорсодержащие соединения на основе дибензодиоксина. Это одни из самых опасных ксенобиотиков, обладающих кумулятивным токсичным воздействием.

Сложные фильтры, улавливающие диоксины, дороги и недолговечны. Кроме того, от ядовитой золы тоже нужно как-то избавляться. Считается, что от 50 до 80 процентов общего загрязнения планеты диоксинами приходится на отходы мусоросжигательных заводов. Арктика стала одним из самых зараженных диоксинами мест на планете. В последние 20 лет из-за глобального потепления вредные вещества, содержащиеся в полярных льдах, снова попадают в окружающую среду.

Диоксины легко попадают в пищевые цепочки и вызывают у людей различные заболевания, в том числе рак. При этом коровы за день получают из травы столько токсинов, сколько человек вдыхает за 14 лет. По мнению некоторых ученых, диоксины присутствует в организме каждого человека, и невозможно определить, какое их количество безопасно для здоровья.

В 2009 и 2010 годах мусоросжигательный завод в Кордове (Аргентина) выпустил в воздух диоксины, которые превысили допустимый уровень на 52-103 процента. В Оттаве (Канада) прекратилась эксплуатация завода из-за чрезмерных выбросов метана и оксидов азота. По всему миру операторы регулярно нарушают нормы ПДВ (предельно допустимых выбросов). Даже печи, созданные по последнему слову техники, запущенные в Шотландии в 2010 году, превышали лимиты в 172 раза. Диоксины с одной из мусоросжигательных печей во Франции погубили 350 ферм, были выбракованы три тысячи сельскохозяйственных животных и уничтожено семь тысяч тонн сена. При этом целые города банкротятся из-за очень дорогого содержания заводов. Так, жители Детройта в США заплатили более миллиарда долларов за модернизацию своей печи.

Пластиковое море

За один день с прибрежной полосы по всему миру убирают около 3 миллионов килограммов мусора. По словам защитников окружающей среды, огромное количество отходов оставляют курильщики. Окурки не являются биоразлагаемыми, поскольку состоят из ацетатной целлюлозы. Попадая в воду, они выделяют токсины, отравляя планктонные организмы и рыбу.

Известно, что большая часть мусора, производимого жителями Джакарты (Индонезия) попадает в воды Чиливунга, реки, которая стала одной из самых загрязненных в мире. Все из-за того, что в городе нет организованного сбора мусора. В речной воде разлагаются отходы всех видов, даже мертвые животные. выделяя трупные яды. По подсчетам, на очистку реки потребуется 20 лет. В то же время от Чиливунга, основного источника питьевой воды, зависит жизнь миллионов людей. Но лишь небольшая часть мусора остается на месте. Почти все отходы река уносит в море, где они наносят непоправимый вред многим видам морских животных.

По данным ООН, на квадратный километр Мирового океана приходится 46 тысяч единиц мусора. Частицы пластика притягивают к своей поверхности вредные химические соединения, что делает его еще опаснее для живых организмов и употребляющих их в пищу людей. Загрязнители аккумулируются на каждом уровне пищевой цепочки, при этом хищники, включая людей, заражаются больше всего.

В 1988 году ученые начали подозревать, что мусор, попавший в океан, аккумулируется где-то в Тихом океане благодаря морским течениям. Эта область, названная большим тихоокеанским мусорным пятном, собирает отходы со всего океана, в том числе из прибрежных районов Северной Америки и Японии, и не выпускает их за свои пределы. По предварительным подсчетам, здесь собрано более ста миллионов тонн мусора. Однако эти скопления не выглядят как гигантские острова из пластика и отходов. Под воздействием света пластик распадается на мелкие частицы, а морские животные путают их с планктоном. Тем самым пластик включается в пищевую цепочку и доходит до человека, который ест рыбу и другие морепродукты.

Проблема с мусором с каждым годом становится все острее. Усилия, включающие раздельный сбор отходов и их последующую переработку, уже давно стали необходимостью, а не излишеством, которое себе могут позволить развитые страны. При этом даже один человек может помочь сохранить окружающую среду, в которой живет сам, сократив количество используемых им одноразовых товаров, пластиковых пакетов и посуды. Хотя полиэтилен кажется удобным и дешевым, следует помнить, что, выкидывая его на помойку, люди повышают вероятность того, что он окажется у них в желудке вместе с токсичными веществами. Однако человечество в любом случае нуждается в существовании развитой и глобальной инфраструктуры утилизации отходов.

Okko — легальный онлайн-кинотеатр, который собрал для зрителей коллекцию из более чем 35 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. Смотрите кино на Smart TV, в браузере, через планшет, мобильный телефон, PlayStation — любимые герои будут с вами всегда, когда и где удобно.