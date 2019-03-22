Предприниматели Камчатки против крабовых аукционов

Как сообщает пресс-служба Заксобрания Камчатского края , местный Союз рыбопромышленников и предпринимателей обратился к депутатам Камчатки после обнародования поправок в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», который разработал Минсельхоз России . Он предполагает замену исторического принципа закрепления и распределения квот на добычу краба аукционной моделью.

Камчатские парламентарии изучили вопрос и пришли к выводу, что необходимость покупать квоты на аукционах поспособствует снижению возможностей развития предприятий, занимающихся добычей краба, а также уменьшит налоговые поступления в бюджет.

Сейчас квоты закрепляются на 10 лет за самыми добросовестными пользователями, что позволяет рыбопромышленникам планировать свою работу на долгосрочный период и развивать отрасль.

«…За 10 лет в Камчатском крае построено и модернизировано более 22 рыбоперерабатывающих заводов, в строительство береговых комплексов и модернизацию флота вложено 38 млрд рублей. При этом во времена рыбных и крабовых аукционов в 2001 — 2003 годах объем инвестиций в отрасли сократился почти втрое, а рентабельность упала до отрицательных показателей», — говорится в сообщении Заксобрания.

Депутаты усомнились в эффективности поправок и в ходе заседания Президиума Законодательного Собрания Камчатского края под руководством его главы Валерия Раенко приняли обращение в Госдуму Совфед и Минсельхоз по соответствующему вопросу.