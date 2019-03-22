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Предприниматели Камчатки против крабовых аукционов 

runews24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Заксобрания Камчатского края, местный Союз рыбопромышленников и предпринимателей обратился к депутатам Камчатки после обнародования поправок в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», который разработал Минсельхоз России. Он предполагает замену исторического принципа закрепления и распределения квот на добычу краба аукционной моделью.
Камчатские парламентарии изучили вопрос и пришли к выводу, что необходимость покупать квоты на аукционах поспособствует снижению возможностей развития предприятий, занимающихся добычей краба, а также уменьшит налоговые поступления в бюджет.
Сейчас квоты закрепляются на 10 лет за самыми добросовестными пользователями, что позволяет рыбопромышленникам планировать свою работу на долгосрочный период и развивать отрасль.
«…За 10 лет в Камчатском крае построено и модернизировано более 22 рыбоперерабатывающих заводов, в строительство береговых комплексов и модернизацию флота вложено 38 млрд рублей. При этом во времена рыбных и крабовых аукционов в 2001 — 2003 годах объем инвестиций в отрасли сократился почти втрое, а рентабельность упала до отрицательных показателей», — говорится в сообщении Заксобрания.
Депутаты усомнились в эффективности поправок и в ходе заседания Президиума Законодательного Собрания Камчатского края под руководством его главы Валерия Раенко приняли обращение в Госдуму, Совфед и Минсельхоз по соответствующему вопросу.
«Не является ли предлагаемый законопроект первой стадией разрушения всего исторического принципа распределения квот, и после утверждения нового порядка распределения квот краба данная практика будет распространена и на другие виды биоресурсов?», — цитирует обращение пресс-центр Заксобрания Камчатки.
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Экология , Госдума , Совет Федерации , Минсельхоз , Камчатский Край
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