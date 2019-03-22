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Белуги и косатки из «китовой тюрьмы» могут попасть в дельфинарии 

Вести.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что косатки из "китовой тюрьмы", нуждающиеся в особом уходе, могут быть отправлены в дельфинарии, а не на волю, передает РИА Новости.
Он пояснил, что в настоящее время животных обследуют, берется кровь на анализ​​​. Десять осмотренных косаток — в неплохом состоянии. Однако пока не идет речи о том, что все животные будут отпущены на волю.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.
По меньшей мере, 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые занимались отловом животных.
Заведено уголовное дело по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
По данным следствия, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров.
31 января Южно-Сахалинским городским судом принят к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.
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Экология , Дмитрий Кобылкин , Минсельхоз , Минприроды , Росрыболовство , РИА Новости
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