Белуги и косатки из «китовой тюрьмы» могут попасть в дельфинарии

Он пояснил, что в настоящее время животных обследуют, берется кровь на анализ​​​. Десять осмотренных косаток — в неплохом состоянии. Однако пока не идет речи о том, что все животные будут отпущены на волю.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.

По меньшей мере, 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые занимались отловом животных.

Заведено уголовное дело по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

По данным следствия, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров.