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Минприроды хочет провести Wi-Fi в заповедники 

РИА Новости + ещё 6 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские заповедники необходимо цифровизировать, в том числе провести беспроводной интернет для посетителей, заявил первый заместитель главы Минприроды России Денис Храмов.
"Мы получили полную поддержку со стороны уважаемых наших коллеги из министерства цифрового развития по оборудованию практически всех наших особо охраняемых природных территорий (ООПТ) средствами беспроводной связи", — сказал Храмов на всероссийской конференции по развитию ООПТ.
Как отметил замминистра, современный турист хочет сфотографироваться на фоне достопримечательности и разместить снимок в социальной сети.
"Развитие туризма, инфраструктуры и экологических троп — это важно, но необходимо сохранить баланс, ведь заповедники и нацпарки нужны не только, чтобы показывать природу, а для того, чтобы её сохранить. С одной стороны, повысить доступность, поделиться этим богатством, а с другой — обеспечить сохранность, контроль, выполнение заповедником своих задач по сохранению уникальной природы", — подчеркнул Храмов.
При этом важно увеличить ежегодное число посетителей заповедников — с нынешних 3,5 миллиона до 8 миллионов в 2024 году, добавил замминистра.
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Экология , Общество , Минприроды
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