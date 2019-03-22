Экологи не верят в освобождение косаток из «китовой тюрьмы»

Экологи считают, что после подписания властями Приморья, учёными и коммерсантами соглашения по «китовой тюрьме» выяснится, что косаток и белух невозможно выпустить из-за их состояния.

В частности, руководитель общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицин считает, что приморские власти поступили правильно, однако он сам не видит в этом решении перспектив.

Сложно сказать, поможет ли соглашение облегчить жизнь китам или нет. Направление правильное, но нас тревожит, что процесс жестко контролируется ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии), — заявил Лисицин «360».

По его словам, результаты анализов крови животных не будут показательными и окажутся, скорее всего, плохими.

Все это связано с тем, что животные находятся в жесточайшем стрессе. Даже сам анализ будет влиять на состояние находящихся в «китовой тюрьме», — отметил он.

Как ранее писал News.ru, руководитель компании «Океанариум ДВ», которая отловила и содержит косаток и белух в «китовой тюрьме», подтвердил, что млекопитающие были выловлены для продажи в океанариумы Китая и России. Стоимость одной косатки составляет $3,5 млн, белухи — около $150 тыс.