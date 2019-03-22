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Экологи не верят в освобождение косаток из «китовой тюрьмы» 

News.ru + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экологи считают, что после подписания властями Приморья, учёными и коммерсантами соглашения по «китовой тюрьме» выяснится, что косаток и белух невозможно выпустить из-за их состояния.
В частности, руководитель общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицин считает, что приморские власти поступили правильно, однако он сам не видит в этом решении перспектив.
Сложно сказать, поможет ли соглашение облегчить жизнь китам или нет. Направление правильное, но нас тревожит, что процесс жестко контролируется ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии), — заявил Лисицин «360».
По его словам, результаты анализов крови животных не будут показательными и окажутся, скорее всего, плохими.
Все это связано с тем, что животные находятся в жесточайшем стрессе. Даже сам анализ будет влиять на состояние находящихся в «китовой тюрьме», — отметил он.
Как ранее писал News.ru, руководитель компании «Океанариум ДВ», которая отловила и содержит косаток и белух в «китовой тюрьме», подтвердил, что млекопитающие были выловлены для продажи в океанариумы Китая и России. Стоимость одной косатки составляет $3,5 млн, белухи — около $150 тыс.
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