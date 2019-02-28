Департамент природопользования: Бобры возвращаются в столицу из-за улучшения экологии в городе

Увеличение численности речных грызунов на московских водоемах специалисты департамента природопользования Москвы связывают с улучшением экологической ситуации в городе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента.

Отмечается, что на юго-востоке столицы впервые обнаружили бобров. Это самец и самка в возрасте около двух лет. Для строительства своей хатки они выбрали небольшой участок на правом берегу Москвы-реки со стороны Бесединского моста в районе Братеево. Бобры возводят хатку из веток деревьев, речных камней и песка. По форме она напоминает небольшой шалаш диаметром около 1,5 м.

«Главное условие для комфортного проживания речного бобра — чистая вода. То, что пара поселилась на юго-востоке Москвы, свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в этой части города. Кроме того, бобры нуждаются в определенной кормовой базе. Они обожают лакомиться ветками ивы, березы, осины и тополя, поэтому обосновываются там, где много деревьев и кустарников», — сказали в ГПБУ «Мосэкомониторинг».

В пресс-службе отметили, что в последние годы в столице заметно выросла численность бобров. Отмечается, что самый популярный у бобров водоем в Москве — река Яуза. Там грызуны пока плотины не строят, однако специалисты регулярно видят следы их жизнедеятельности — погрызенные стволы деревьев. Бобры также были замечены в заказнике «Долина реки Сетунь», на Химкинском водохранилище, на территориях природно-исторических парков «Москворецкий» и «Покровское-Стрешнево».

«В отличие от своих сородичей из Подмосковья, московские бобры активны круглый год. Это связано с тем, что водоемы в столице зимой полностью не замерзают. Всего в Москве по последним данным живет примерно 30 особей», — добавили в департаменте.

Там также призвали горожан не подкармливать животных. «Специалисты „Мосприроды“ департамента природопользования настоятельно просят москвичей не подкармливать бобров, особенно овощами и фруктами. Привыкнув к новой пище, животные разучатся самостоятельно добывать еду в природе», — пояснили в пресс-службе.