В городах Кузбасса выпал черный снег

Города Кузбасса засыпаны черным снегом: жители жалуются, что им нечем дышать, стараются не открывать окна в домах и не выпускают детей на улицу. В проблемах винят обогатительную фабрику города Прокопьевска и открытые угольные карьеры, из-за которых в воздухе постоянно висит облако угольной пыли. Прокуратура уже запустила проверку в отношении фабрики «Прокопьевская».

На улицах городов Кузбасса лежит черный снег. В четверг, 14 февраля, соцсети заполонили снимки, сделанные возмущенными жителями региона: на них можно видеть надписи «Привет» и «Помогите», при помощи которых люди делятся своей проблемой с подписчиками.

Все началось с видеозаписи, сделанной в городе Киселевске — на ней отчетливо видно, что цвет снежного покрова в населенном пункте приближается к угольно-черному оттенку. Как отмечалось в комментарии, ролик был записан в районе 112-й шахты. Похожими записями делились и другие жители Кисилевска, а после и Прокопьевска, где горожан тоже напугал черный снег.

В комментариях к фотографиям люди возмущаются неблагополучной экологической обстановкой в регионе: пользователи пишут, что им практически нечем дышать, а для окна в квартирах открывать для проветривания не имеет смысла — подоконник мгновенно станет черным.

«Нашим снегом можно печь топить…», — написала пользовательница инстаграма sych_daria. «Да у нас так, окно нельзя открыть чтобы проветрить! Подоконник потом не отмоешь», — подтверждает rubtsova6788.

По следам жалоб жителей Киселевска и Прокопьевска прокуратура запустила проверку в отношении обогатительной фабрики «Прокопьевская»: дело в том, что еще на прошлой неделе в прессе появились сообщения о том, что на предприятии произошел выброс угольной пыли.

«На прошлой неделе в СМИ были опубликованы материалы о том, что на обогатительной фабрике «Прокопьевская» произошел выброс угольной пыли. Организована проверка, которая определит, были ли превышены нормы загрязнения», — сказал представитель прокуратуры «Интерфаксу».

Четыре дня назад паблик инстаграма 42.kemerovo сообщил, что в районе Афонино после запуска обогатительной фабрики постоянно висит облака угольной пыли. «На расстоянии менее 1 км два угольных склада, участок добычи угля открытым способом, — приводит паблик свидетельство местного жителя. — В воздухе постоянно присутствует облако угольной пыли. Такого не было еще в том году. Это просто катастрофа, детей на улицу не выпускают в школу, садик на авто и домой так же, пребывание на улице свели в минимуму».

В комментариях подтверждают, что такая же ситуация сложилась и в других населенных пунктах Кемеровской области: по всему региону люди жалуются на то, что им нечем дышать, и стараются пореже выпускать детей на улицу. Там же, в комментариях к публикации о черном снеге оставил сообщение и глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников. «Такая экологическая ситуация характерна для многих городов области, в связи с безветренной погодой. К сожалению, г. Киселевск не стал исключением», — объяснил чиновник.

На прошедшей в четверг пресс-конференции заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов заметил, что угольно-черный оттенок снегу может придавать не только обогатительная фабрика.

«Не только ОФ вносит свою лепту (…), но и угольные котельные, и транспорт, и предприятия. Есть такая проблема, она присутствует во всех населенных пунктах, где сложились неблагоприятные метеоусловия. (…) В свое время развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство из них на угле и надо понимать, что после его сжигания остается много побочных продуктов, которые вылетают в трубу и оседают на наших улицах», — цитирует Панова «Интерфакс».

Между тем, черный снег в этом году заметили не только в Кузбассе. Пять дней назад фотографию далеко не белого снежного покрова выложил житель города Новосибирска. «Выходишь погулять на улицу, а там снег черный, прям как какое-то Кемерово. И мы этим дышим… И ведь не промзона… Дышите глубже, город N», — написал пользователь инстаграма.

Как сообщила газета «Кузбасс», в пятницу, 15 февраля, замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов должен был провести совещании для руководителей предприятий угольной промышленности — разрезов, фабрик и шахт. «Будем отрабатывать вопросы по пересмотру их экологических программ, по применению новых технологий: противопыльные пушки, заградительные барьеры и так далее, — пообещал он. — Все обсудим и выработаем план, как будем с этим бороться: как предприятия будут снижать нагрузку на окружающую среду».