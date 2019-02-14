В Удмуртии появятся три новых полигона для мусора

В 2019 году в Удмуртии появятся три новых полигона для мусора для обслуживания северных районов региона, что, возможно, поможет снизить тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов, заявил в интервью РИА Новости в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Александр Бречалов

"Мы отработали тариф ниже 100 рублей, 98 рублей с человека из многоквартирного дома, и 95 от индивидуального жилья. Мы продолжаем работу по снижению тарифа, и у нас есть резервы для этого. К примеру, в Татарстане 55 санкционированных полигонов, а у нас пять. Конечно, у нас увеличивается плата, потому что машина везет мусор за 200 километров. Поэтому за 2019 год я поставил задачу ввести в реестр три полигона, как раз закроет северную часть региона", — заявил Бречалов.

По его данным, за январь 2019 года в Удмуртии собрано порядка 4 тысяч тонн мусора, что намного больше показателей января 2018 года.

"Это о чем говорит? Это тот самый мусор, который оказывался в овраге. Мусор сгенерировали люди, которые не готовы были по формату добровольного договора покупать мешок, договариваться с компанией и убирать. Но реформа неизбежна — надо цивилизованно убирать мусор и рекультивировать то, что десятилетиями накопилось, приучать население складировать мусор", — сказал глава Удмуртии.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.