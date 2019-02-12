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В Приморье рассказали о реформе по обращению с отходами 

Р-Спорт + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Реформа в области обращения с отходами будет способствовать улучшению состояния земель в Приморье, которое Минприроды назвало одним из регионов с самой загрязненной почвой, сообщил РИА Новости представитель регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Как следует из доклада Минприроды за 2017 год, опубликованного в конце 2018 года, Приморский край, Новгородская область и Санкт-Петербург названы регионами с самой загрязненной почвой.
Представитель департамента уточнил, что сведения, содержащиеся в информации Минприроды, соответствуют данным, предоставленным управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю за 2017 год, эти сведения также отражены в ежегодном докладе об экологической ситуации в Приморском крае.
"Улучшению состояния почв по микробиологическим показателям будет способствовать проведение реформы ЖКХ в области обращения с отходами, планомерная работа по рекультивации свалок отходов, в рамках ликвидации накопленного ущерба", — сказал собеседник.
По его словам, собственники горно-обогатительных комбинатов, которые являются основными источниками загрязнения почв тяжелыми металлами и другими химическими элементами, принимают меры по консервации объектов хранения промышленных отходов.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнется такая работа, оплата услуг операторов физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов будут утверждаться отдельно.
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Экология , Роспотребнадзор , Минприроды , РИА Новости , Новгородская Область , Приморский Край , Санкт-Петербург
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