Штрафы за загрязнение водоёмов могут составить 150 тысяч рублей

России могут повысить штрафы за загрязнение водоёмов. С физлиц будут взимать 2 тысячи рублей, а юридические и должностные лица должны будут отдать от 30 тысяч до 150 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении, а 12 февраля документ планирует рассмотреть Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.

Автором инициативы выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга , напомнив, что сейчас максимальный штраф (для юрлиц) за загрязнение водоёмов составляет 40 тысяч рублей.

Одновременно в стране действуют высокие штрафы для юридических лиц за нарушение правил охраны атмосферного воздуха — от 180 тысяч до 250 тысяч рублей, а за нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Если законопроект региональных депутатов будет принят, то появится возможность штрафы уровнять. «Иными словами наблюдается значительная диспропорция в наказаниях за нарушения в сфере охраны и использования основных факторов среды обитания: воды, воздуха и недр, которую законопроект устраняет», — сказано в пояснительной записке к проекту.

По данным Росприроднадзора, ежегодно в поверхностные водные объекты поступает более 11 миллионов тонн загрязняющих веществ. В 2016-2017 годах к административной ответственности было привлечено 4 тысячи загрязняющих предприятий, которые выплатили казне 353 миллиона рублей.