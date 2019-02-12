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Штрафы за загрязнение водоёмов могут составить 150 тысяч рублей 

Парламентская газета + ещё 17 12 февраля 2019
Фото: PIXABAY.COM
В России могут повысить штрафы за загрязнение водоёмов. С физлиц будут взимать 2 тысячи рублей, а юридические и должностные лица должны будут отдать от 30 тысяч до 150 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении, а 12 февраля документ планирует рассмотреть Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.
Автором инициативы выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга, напомнив, что сейчас максимальный штраф (для юрлиц) за загрязнение водоёмов составляет 40 тысяч рублей.
Одновременно в стране действуют высокие штрафы для юридических лиц за нарушение правил охраны атмосферного воздуха — от 180 тысяч до 250 тысяч рублей, а за нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Если законопроект региональных депутатов будет принят, то появится возможность штрафы уровнять. «Иными словами наблюдается значительная диспропорция в наказаниях за нарушения в сфере охраны и использования основных факторов среды обитания: воды, воздуха и недр, которую законопроект устраняет», — сказано в пояснительной записке к проекту.
По данным Росприроднадзора, ежегодно в поверхностные водные объекты поступает более 11 миллионов тонн загрязняющих веществ. В 2016-2017 годах к административной ответственности было привлечено 4 тысячи загрязняющих предприятий, которые выплатили казне 353 миллиона рублей.
В государственном докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году» отмечается, что 15% источников централизованного водоснабжения всё ещё не соответствуют санитарно-эпидимиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Ведомство также назвало основные антропотехногенные факторы, оказывающие влияние на качество питьевой воды, подаваемой населению. Среди них сброс неочищенных сточных вод в водные объекты, используемые в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, включая залповые и аварийные сбросы.
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Экология , Автоспорт , Общество , Политика , Госдума , Роспотребнадзор , Санкт-Петербург
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