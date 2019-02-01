«Молодежка ОНФ» провела экологический рейд в Казани

Команда «Молодежки ОНФ» провела рейд по мусорным площадкам во дворах Казани в связи с введением новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

С 1 января 2019 года в России вступил в действие новый порядок начисления и оплаты услуг по вывозу и утилизации мусора. Каждый регион должен выбрать единого оператора, сообщает «Молодежка ОНФ».

Во время рейда активисты организации обошли более 25 подъездов по трем адресам, где были зафиксированы проблемы с вывозом ТКО. Их сопровождал представитель регионального оператора.

Жильцы домов высказали свои представления о том, как должна выглядеть мусорная площадка во дворе и смогли задать вопросы.

В итоге команда «Молодежки ОНФ» вместе с регоператором определили дату, к которой должны произойти изменения во дворах. Теперь на всех проинспектированных мусорных площадках висят таблички с указанием этой даты.

В ближайшие дни молодые люди проверят еще несколько дворов, а также полигонов для сбора мусора. Экологические рейды также пройдут в Челябинске, Нижним Тагиле и Костроме.

Ранее ОНФ открыл круглосуточную горячую линию, куда граждане могут сообщить — идет ли в регионах реформа системы утилизации мусора.