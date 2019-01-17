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Амазонские дельфины попали в категорию вымирающих видов в Красной книге 

РИА Новости + ещё 3 6 часов назад
Фото: © AFP 2019 / Yasuyoshi Chiba
Амазонские пресноводные дельфины (Inia geoffrensis) признаны вымирающим видом, в такую категорию они были переведены в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сообщил WWF.
До этого дельфины были в категории уязвимые виды, то есть нуждались в мониторинге численности и темпа размножения, а также в мерах, способствующих сохранению их среды обитания. Новая категория означает, что число этих животных крайне мало в природе и существует большая угроза среде их обитания.
WWF совместно с другими организациями в течение года наблюдал за розовыми (амазонскими) дельфинами с помощью спутниковых датчиков. "Эта новая категория — это возможность сохранить речных дельфинов, это призыв к тому, чтобы страны региона приоритизировали в своей повестке сохранение этого вида и создали стратегические механизмы, чтобы защитить природное наследие, которое они представляют", — говорится в сообщении.
Дельфины зачастую попадают в рыболовные сети. Их также вылавливают и уничтожают рыбаки за повреждение сетей. Еще в 80-х годах прошлого года эта практика была запрещена в целом ряде латиноамериканских стран. Кроме того, на популяцию дельфинов влияет строительство плотин, сельскохозяйственное и химическое загрязнение водоемов.
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