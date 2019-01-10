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Кризис монарха. В США исчезают бабочки 

РИА Новости + ещё 1 13 часов назад
Фото: CC0 / ulleo / monarch-butterfly
В американском штате Калифорния экологи озабочены снижением популяции бабочек вида Данаида монарх, с 2017 года их количество сократилось на 86%, сообщает Daily Mail.
По последним подсчетам некоммерческой экологической организации, в Калифорнии было зарегистрировано менее 30 тысяч бабочек, что на 86% меньше, чем в 2017 году. Для сравнения, в 1981 году популяция насчитывала более одного миллиона монархов Данаида.
Экологи ежегодно проводят подсчеты, чтобы отслеживать численность бабочек. В последнем отчете сказано, что нет никаких доказательств отсроченной миграции. В других частях страны монархи также не были обнаружены. Исследование, проведенное в 2017 году в университете штата Вашингтон, показало, что в ближайшие десятилетия вид полностью исчезнет, если человечество ничего не сделает для его сохранения.
Данаида монарх — одна из самых известных бабочек Северной Америки, которая привлекает туристов, желающих сделать фотографии интересных представителей фауны США. Ее легко узнать по характерному рисунку на крыльях — черным полоскам на рыжеватом фоне.
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Экология , США
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