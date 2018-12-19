Эксперимент по очистке океана от пластика провалился 

Плавучая установка для очистки поверхности океана от мусора компании The Ocean Cleanup не смогла ничего собрать. Согласно заявлению инициатора проекта, проблема заключается в недостаточной скорости буксиров, которые двигаются за счет солнечных батарей. О причинах неудачи с автором поговорило издание The Associated Press.
В сентябре 2018 года начался первый полномасштабный эксперимент компании The Ocean Cleanup по очистке океана от плавающего на поверхности воды мусора. Идея основателя компании Бояна Слата заключается в том, чтобы буксировать по поверхности океана изогнутую в виде буквы U 600-метровую трубу с небольшой подводной частью. Осенью начинались первые технические испытания, в рамках которых инженеры собирались протестировать устойчивость конструкции и то, как она сопротивляется волнам и ветру.
С конца октября установка находилась около Большого тихоокеанского мусорного пятна, содержащего, по оценкам ученых, около 1,8 триллионов частиц мусора, в основном пластикового. Однако устройство не смогло уловить хоть сколько-нибудь отходов. «Иногда система движется слегка медленнее мусора, что, естествеено, нежелательно, так как в таком случае есть шанс потерять собранный пластик, — говорит Слат. — То, что мы пытаемся достичь, еще никто не делал, поэтому мы, конечно же, предполагали, что нужны будут дополнительные модификации перед тем, как у нас получтся полностью функциональный продукт».
Слат также сообщил, что эта неудача не поколеблет его решимости довести начатое до конца. Бизнесмен считает, что вскоре инженеры смогут настроить систему.
«Мы дали себе год после запуска для полной отладки», — сказал основатель The Ocean Cleanup.