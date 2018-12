Эксперимент по очистке океана от пластика провалился

Плавучая установка для очистки поверхности океана от мусора компании The Ocean Cleanup не смогла ничего собрать. Согласно заявлению инициатора проекта, проблема заключается в недостаточной скорости буксиров, которые двигаются за счет солнечных батарей. О причинах неудачи с автором поговорило издание The Associated Press.

В сентябре 2018 года начался первый полномасштабный эксперимент компании The Ocean Cleanup по очистке океана от плавающего на поверхности воды мусора. Идея основателя компании Бояна Слата заключается в том, чтобы буксировать по поверхности океана изогнутую в виде буквы U 600-метровую трубу с небольшой подводной частью. Осенью начинались первые технические испытания, в рамках которых инженеры собирались протестировать устойчивость конструкции и то, как она сопротивляется волнам и ветру.

С конца октября установка находилась около Большого тихоокеанского мусорного пятна, содержащего, по оценкам ученых, около 1,8 триллионов частиц мусора, в основном пластикового. Однако устройство не смогло уловить хоть сколько-нибудь отходов. «Иногда система движется слегка медленнее мусора, что, естествеено, нежелательно, так как в таком случае есть шанс потерять собранный пластик, — говорит Слат. — То, что мы пытаемся достичь, еще никто не делал, поэтому мы, конечно же, предполагали, что нужны будут дополнительные модификации перед тем, как у нас получтся полностью функциональный продукт».

Слат также сообщил, что эта неудача не поколеблет его решимости довести начатое до конца. Бизнесмен считает, что вскоре инженеры смогут настроить систему.