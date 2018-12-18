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В Челябинской области создадут национальный парк «Зигальга» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новый национальный парк "Зигальга" в Челябинской области станет одной из 24 ООПТ федерального значения, которые Минприроды РФ планируют создать до 2024 года в рамках проекта "Экология", сообщается на сайте ведомства.
Основная цель создания особо охраняемой природной территории заключается в сохранении уникальных ландшафтов, а также растительного и животного мира Южного Урала. Площадь национального парка составит 45 617 гектаров.
На территории, которая может стать новой ООПТ, расположены участки хребта Зигальга, долины рек Юрюзань, Куткурка, участки ключевых орнитологических территорий "Горный массив Ямантау" и "Иремельский горный массив".
На северной оконечности хребта Зигальга расположен уникальный геоморфологический памятник — следы древнего оледенения. Кроме того, научный и природоохранный интерес представляют горные тундры Зигальги с большим числом беспозвоночных животных, реликтовых и эндемичных растений, а также уникальное "висячее" болото на высокогорном плато (самое протяженное и обширное по площади горное верховое болото на Южном Урале).
В границах планируемого национального парка обитает 55 видов млекопитающих и 159 видов птиц, 6 видов пресмыкающихся, 7 видов земноводных. Из них 13 видов включено в Красную книгу Российской Федерации, 48 видов — в Красную книгу Челябинской области. Также там можно найти 475 видов сосудистых растений, 32 вида редких и исчезающих растений.
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