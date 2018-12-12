Названы самые чистые регионы России

Общественная организация "Зеленый патруль" составила экологический рейтинг субъектов России по итогам осени. Результаты исследования приводит RT.

Москва улучшила показатели на четыре пункта по сравнению с результатами прошлого рейтинга.

В последней пятерке оказались Нижегородская, Московская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области. По словам эколога, Челябинская и Московская области продемонстрировали заметные успехи в охране окружающей среды, тем не менее, большой объем негативной информации, накопленной за время составления рейтинга, пока не позволяет им подняться в рейтинге.