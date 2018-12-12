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Названы самые чистые регионы России 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: © Dmitry9568 / Wikipedia
Общественная организация "Зеленый патруль" составила экологический рейтинг субъектов России по итогам осени. Результаты исследования приводит RT.
Эксперты признали Тамбовскую область регионом с самой благополучной экологической обстановкой. В тройку лидеров также попали Алтайский край и Республика Алтай, а в десятку — Курская, Белгородская, Мурманская и Магаданская области, Москва, Республика Коми и Санкт-Петербург.
Москва улучшила показатели на четыре пункта по сравнению с результатами прошлого рейтинга.
Председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин отметил, что усилия столичных властей по благоустройству города и озеленение заслуживают высшей оценки.
В последней пятерке оказались Нижегородская, Московская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области. По словам эколога, Челябинская и Московская области продемонстрировали заметные успехи в охране окружающей среды, тем не менее, большой объем негативной информации, накопленной за время составления рейтинга, пока не позволяет им подняться в рейтинге.
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