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Independent: почти 200 стран договорились о Парижском соглашении по климату 

Газета.Ru + ещё 11 58 минут назад
Фото: Reuters
Официальные лица со всего мира согласовали свод правил, регулирующих Парижское соглашение по климату 2015 года по итогам двухнедельных переговоров ООН в Польше, пишет The Independent.
Сообщается, что представители почти 200 стран одобрили соглашение, целью которого является разработка четких инструкций о том, как странам отчитываться о выбросах парниковых газов и усилиях правительства по их сокращению.
Как отмечается, ученые предупреждают о необходимости значительно сократить выбросы углекислого газа до 2030 года, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления, в то время как участники переговоров отказались пойти на более эффективные меры по борьбе с глобальным потеплением.
По данным издания, организации по защите окружающей среды остались недовольны мерами, которые предусматривает соглашение, упрекнув участников соглашения в отсутствии амбиций по борьбе с выбросами парниковых газов в атмосферу.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением по климату.
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