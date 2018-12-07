Эксперты обсудили нацпроект «Экология»

Совместное заседание общественно-делового и общественно-экспертного советов по национальному проекту "Экология" состоялось 5 декабря под председательством первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова . Как сообщает пресс-служба Минприроды России, основной задачей советов является экспертное сопровождение реализации проектов.

В ходе заседания Храмов презентовал национальный проект "Экология", рассказал о ходе подготовки федеральных проектов.

По итогам обсуждений нацпроекта и экологической ситуации в стране в целом представители общественности высказали предложения, которые будут учтены при дальнейшей доработке национального проекта "Экология".