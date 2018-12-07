Эксперты обсудили нацпроект «Экология» 

Совместное заседание общественно-делового и общественно-экспертного советов по национальному проекту "Экология" состоялось 5 декабря под председательством первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова. Как сообщает пресс-служба Минприроды России, основной задачей советов является экспертное сопровождение реализации проектов.
В совещании приняли участие более 100 экспертов: представители правительства РФ, Минприроды России, Минстроя России, федеральных служб и агентств, подведомственных организаций, а также общественных и научных организаций, таких как Российская академия наук, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и другие.
В ходе заседания Храмов презентовал национальный проект "Экология", рассказал о ходе подготовки федеральных проектов.
По итогам обсуждений нацпроекта и экологической ситуации в стране в целом представители общественности высказали предложения, которые будут учтены при дальнейшей доработке национального проекта "Экология".