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Чукотских сусликов заподозрили в желании оккупировать остров
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Чукотских сусликов заподозрили в желании оккупировать остров 

Lenta.ru + ещё 3 17 часов назад
Фото: Вера Костамо / РИА Новости
Длиннохвостые суслики-евражки преодолели по льду 14 километров, чтобы поселиться на новом для себя острове Колючин на Чукотке. Об этом сообщили в национальном парке «Берингия».
По словам местных жителей, ранее эти суслики обитали только на материке. Ученые предполагают, что миграция евражек связана с современным периодом потепления Восточной Арктики. Также биологи выразили опасение, что оккупация острова этими грызунами может негативно сказаться на флоре Колючина, а также на условия гнездования птиц.
Евражка (американский суслик, берингийский суслик) принадлежит к наиболее крупным сусликам. Длина тела у отдельных грызунов может превышать 30 сантиметров. Их кормовой базой являются растения, однако они не брезгуют насекомыми и падалью. На зиму они впадают в спячку, которая может длиться до восьми месяцев.
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