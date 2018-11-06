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В Находке хотят ввести экологический сбор со стивидоров
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В Находке хотят ввести экологический сбор со стивидоров 

РИА Новости + ещё 9 6 ноября 2018
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поручил ввести экологический сбор с углеперевалочных компаний Находки, где местные жители жалуются на угольную пыль, сообщает администрация края.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки.
Кожемяко провел совещание с руководителями стивидорных компаний Находки, администрации города и контрольными органами. Перед этим он встретился с жителями мыса Астафьева, которые вновь рассказали об угольной пыли. Врио губернатора Приморья заявил, что нужно ввести так называемый экологический сбор на нужды города.
"Пусть, допустим, 10-15 рублей с каждой тонны отчисляется на этот счет, и люди сами определяют, куда их направить — благоустройство, озеленение или что-то другое", — сказал Кожемяко.
Также он поручил компаниям разработать публичные графики пылезащитных мероприятий и регулярно отчитываться об их исполнении на встречах с жителями. Также Кожемяко выступил против перевозки угля по городу самосвалами и поручил Росприроднадзору, ГИБДД и администрации Находки организовать проверку по фактам транспортировки этого груза в черте города.
"Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются", — отметил Кожемяко.
Власти региона ранее сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко в середине февраля поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки. Проблемой также заинтересовался Гринпис, который направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке.
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