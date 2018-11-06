В Находке хотят ввести экологический сбор со стивидоров

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поручил ввести экологический сбор с углеперевалочных компаний Находки , где местные жители жалуются на угольную пыль, сообщает администрация края.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки.

Кожемяко провел совещание с руководителями стивидорных компаний Находки, администрации города и контрольными органами. Перед этим он встретился с жителями мыса Астафьева, которые вновь рассказали об угольной пыли. Врио губернатора Приморья заявил, что нужно ввести так называемый экологический сбор на нужды города.

"Пусть, допустим, 10-15 рублей с каждой тонны отчисляется на этот счет, и люди сами определяют, куда их направить — благоустройство, озеленение или что-то другое", — сказал Кожемяко.

Также он поручил компаниям разработать публичные графики пылезащитных мероприятий и регулярно отчитываться об их исполнении на встречах с жителями. Также Кожемяко выступил против перевозки угля по городу самосвалами и поручил Росприроднадзору, ГИБДД и администрации Находки организовать проверку по фактам транспортировки этого груза в черте города.

"Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются", — отметил Кожемяко.