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В Красногорске высадили аллею Мособлдумы
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В Красногорске высадили аллею Московской областной думы 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Московская областная Дума
В Красногорске при содействии волонтеров корпуса "Живу спортом" высадили аллею Московской областной думы, создание которой приурочили к 25-летию регионального парламента, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
После завершения посадки деревьев организаторы провели торжественное открытие памятной таблички и сделали фотографию.
"Очень важно, что такие инициативы объединяют людей, которые не только увлечены спортивной жизнью, но и с радостью готовы оказать поддержку в других, не менее важных сферах. Именно от такой поддержки неравнодушных людей, будь то местные жители, спортсмены или волонтеры, напрямую зависит будущее региона", ‒ подчеркнул глава минспорта Подмосковья Роман Терюшков.
Он добавил, что популяризация спорта и ЗОЖ неразрывно связаны с заботой об экологии в МО.
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