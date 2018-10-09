Эксперты предупреждают: после 2030 года планету уже не спасти от катастрофических изменений климата

CNN (США) . Странам мира необходимо осуществить «быстрые, далеко идущие и беспрецедентные изменения во всех аспектах общества», говорится в мрачном докладе о климатических изменениях, опубликованном авторитетной научной организацией. Иначе уже в 2030 году планета достигнет важнейшего порогового значения температуры. Это создаст опасность сильнейших засух, лесных пожаров, наводнений и нехватки продовольствия для сотен миллионов людей, сообщает

Странам мира необходимо осуществить «быстрые, далеко идущие и беспрецедентные изменения во всех аспектах общества» во избежание катастрофического глобального потепления, говорится в мрачном докладе о климатических изменениях, опубликованном авторитетной научной организацией.

Международная группа экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК) отмечает в обнародованном в понедельник докладе, что уже в 2030 году планета достигнет важнейшего порогового значения температуры, повышение которой составит полтора градуса Цельсия над доиндустриальным уровнем. Это создаст опасность сильнейших засух, лесных пожаров, наводнений и нехватки продовольствия для сотен миллионов людей.

В 2030 году будут живы еще очень многие живущие сегодня люди. Свои выводы ученые сделали на основании нынешнего уровня выбросов парниковых газов.

Планета уже на две трети прошла этот путь, поскольку глобальные температуры поднялись примерно на один градус Цельсия. Для недопущения дальнейшего повышения в предстоящие несколько лет необходимо будет предпринять значительные действия.

«Это вызывает тревогу, ибо нам известно, что если глобальное потепление превысит полтора градуса Цельсия, возникнет множество новых проблем, включая периоды аномально жаркой погоды и жаркие летние сезоны, повышение уровня мирового океана, а во многих регионах мира еще более серьезные засухи и экстремальное количество атмосферных осадков», — отметил в своем заявлении преподаватель климатологии из Мельбурнского университета Эндрю Кинг (Andrew King).

Чтобы потепление не превысило полтора градуса, к 2030 году глобальный объем выбросов углекислого газа необходимо будет сократить на 45% по сравнению с показателями 2010 года, а к 2050 году обеспечить «нулевые выбросы».

Технически такое снижение выбросов возможно, но как отмечается в докладе, для этого потребуются масштабные изменения в энергетике, промышленности, строительстве, на транспорте и в городах.

«Возможность сохранить глобальное потепление ниже полутора градусов Цельсия быстро исчезает, и обязательства по выбросам, которые взяли на себя участники Парижского соглашения, не обеспечивают достижение этой цели», — подчеркнул Кинг.

Последствия бездействия

В докладе МГЭИК отмечается, что климатические изменения уже происходят, а дальше будет еще хуже, если мир не примет срочные политические меры международного характера.

«Важнейший вывод из этого доклада состоит в том, что мы уже наблюдаем последствия глобального потепления на один градус. Это погодные катаклизмы, повышение уровня моря, уменьшение арктического льда и прочие изменения», — сказал сопредседатель первой рабочей группы МГЭИК Паньмао Чжай (Panmao Zhai).

Но даже если потепление сохранится в пределах полутора градусов или ниже, последствия будут масштабные и очень существенные.

В докладе говорится, что летняя жара, которую мы наблюдали этим летом в Европе, может усилиться на три градуса Цельсия. Кроме того, когда мы достигнем порога потепления, следует ожидать более частых и более интенсивных засух типа той, из-за которой в южноафриканском Кейптауне почти закончилась вода. Столь же частыми станут ураганы типа «Харви» и «Флоренс», случившиеся в США.

Потепление очень негативно отразится и на коралловых рифах, от 70 до 90% которых может высохнуть и погибнуть, включая Большой Барьерный риф в Австралии.

Хуже всего придется странам южного полушария, отмечается в докладе.

«Из-за климатических изменений в случае усиления глобального потепления они испытают на себе самые серьезные последствия для экономического роста».

В докладе подчеркивается, что даже самые незначительные увеличения температуры усилят последствия стихийных бедствий, которые мы наблюдаем в последнее время.

«Значение имеет потепление даже на крохотную долю градуса, поскольку повышение температуры на полтора и более градусов грозит долгосрочными и необратимыми изменениями, такими как утрата некоторых экосистем», — заявил сопредседатель второй рабочей группы МГЭИК Ганс-Отто Портнер (Hans-Otto Pörtner).

В докладе приводятся конкретные примеры того, как можно уменьшить последствия глобального потепления, если температура поднимется не на два, а на полтора градуса Цельсия:

— К 2100 году уровень мирового океана поднимется на 10 сантиметров меньше.

— Периодичность полного таяния льдов в Северном Ледовитом океане в летнее время будет раз в 100 лет, а не раз в десятилетие.

— Коралловые рифы не исчезнут полностью, а уменьшатся на 70-90%.

«Возможно в рамках законов химии и физики»

Вышедший в понедельник доклад готовился на протяжении трех лет и стал прямым следствием Парижского соглашения по климату. 197 стран-участниц этого соглашения поставили перед собой цель удержать повышение мировой температуры «значительно ниже» двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и попытаться ограничить его полутора градусами.

Первоначально Соединенные Штаты участвовали в этом соглашении, однако президент Дональд Трамп спустя полтора года вышел из него, утверждая, что условия данного договора несправедливы для США.

Ограничить глобальное потепление полутора градусами Цельсия «возможно в рамках законов химии и физики», сказал сопредседатель третьей рабочей группы МГЭИК Джим Ски (Jim Skea). «Но для этого потребуются беспрецедентные изменения».

«Международное сотрудничество является непременным условием ограничения выбросов, глобального потепления и его воздействия, а также эффективной и масштабной адаптации и ослабления последствий, — заявила Сара Перкинс-Киркпатрик (Sarah Perkins-Kirkpatrick), работающая научным сотрудником в Исследовательском центре климатических изменений при Университете Нового Южного Уэльса. — Предстоящие несколько лет будут самыми важными в развитии этих усилий».

Очень важно также добиться отрицательных показателей по выбросам и разработать технологии масштабного удаления углерода, позволяющие снизить его количество в атмосфере, а также принять меры дальнейшего противодействия загрязнению.

Как отмечается в докладе, есть два основных способа для снижения содержания углерода в атмосфере. Это содействие естественным природным процессам очищения, а также экспериментальное хранение углерода и технологии его удаления.

Однако все эти методы «находятся на различных этапах разработки, а некоторые существуют лишь в виде концепции, поскольку на практике не испытывались», отмечается в докладе.

Для их реализации, а также для уменьшения объемов углеродных выбросов потребуется значительная политическая воля и взаимодействие. Несмотря на мрачные предостережения, прозвучавшие в докладе, сегодня мало свидетельств того, что такое взаимодействие возможно, особенно с учетом позиции администрации Трампа по этому вопросу.

«Сегодня ведущие мировые ученые и эксперты коллективно подтверждают то, что нам ясно показывает мать-природа: нам нужны безотлагательные и быстрые преобразования в глобальной экономике с целью создания чистой энергетики», — сказал бывший вице-президент США Эл Гор (Al Gore).