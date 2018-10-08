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Микробы смогут обезвреживать радиоактивные отходы
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Ученые выяснили, как микробы могут обезвреживать радиоактивные отходы 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: © Fotolia / bluedesign
Российские ученые нашли в местах глубинного захоронения радиоактивных отходов бактерии, которые при определенных условиях помогают снизить миграцию радионуклидов и потому могут быть использованы в создании природного барьера для них, говорится в статье в научном журнале "Радиоактивные отходы", издаваемом Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук.
С 1980-х годов в мире все больше внимания стало уделяться микробиологическим исследованиям территорий, загрязненных радионуклидами, а также мест захоронения радиоактивных отходов. Появляется все больше данных о том, что процессы с участием микробов надо учитывать при оценке долговременной безопасности пунктов глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов.
Коллектив специалистов, в который входили, в частности, сотрудники Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина и Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН, провели микробиологические исследования подземных вод пункта глубинного захоронения "Северский", на котором захоранивают жидкие радиоактивные отходы Сибирского химического комбината госкорпорации "Росатом" (Северск, Томская область).
В частности, ученые с помощью методов молекулярной генетики обнаружили присутствие в подземных водах бактерий, которые могут при определенных условиях участвовать в переводе ионов радионуклидов, в том числе урана и плутония, в малоподвижные формы, что ограничивает распространение радионуклидов. Далее авторы исследования провели лабораторные эксперименты, по результатам которых определили, какими должны быть эти условия.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что такой подход может быть использован при создании биогеохимического барьера для радионуклидов при закрытии пунктов глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов, указывают авторы статьи.
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